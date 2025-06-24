Компанія Microsoft зазнає труднощів із продажем свого ШІ-помічника Copilot корпораціям, оскільки багато співробітників хочуть використовувати ChatGPT, пише Bloomberg 24 червня. Ця боротьба за клієнтів ускладнює і так напружені відносини між партнерами Microsoft і OpenAI.

Ключові факти

Весною минулого року виробник ліків Amgen Inc. оголосив про плани купити Copilot AI для 20000 співробітників, але через тринадцять місяців у компанії використовують конкуруючий продукт – ChatGPT від OpenAI. Раніше цього року компанія розширила використання ChatGPT, побачивши удосконалення технології та почувши від співробітників, що вона допомагає у таких завданнях, як проведення досліджень та узагальнення наукових документів. У компанії повідомили, що Copilot, як і раніше, «досить важливий інструмент», але більшою мірою для використання з продуктами Microsoft, такими як Outlook або Teams.

Оскільки багато офісних працівників вже знайомі з ChatGPT і переконані, що це найкращий продукт, деякі компанії дозволяють співробітникам тестувати обох помічників. New York Life Insurance Co., ще один клієнт Microsoft, впроваджує ChatGPT та Copilot для всіх 12 000 співробітників. Після моніторингу пробної версії та отримання відгуків компанія перегляне, які інструменти вона хоче використовувати у довгостроковій перспективі.

Bain & Co., ще один давній клієнт Microsoft, впровадила ChatGPT приблизно для 16 000 співробітників, переважна більшість з яких використовують його регулярно. Тільки близько 2 000 співробітників використовують Copilot, переважно для допомоги у роботі з програмами Microsoft, такими як Excel.

Позиція OpenAI на корпоративному ринку викликає у її партнера роздратування. Обидві компанії по суті пропонують одне й те саме: помічників на основі ШІ, які можуть виконувати складні завдання – дослідження та написання; аналіз даних – потенційно дозволяючи офісним працівникам зосередитися на складніших завданнях. Оскільки обидва чат-боти значною мірою засновані на одних і тих же моделях OpenAI, відділ продажів Microsoft щосили намагався відрізнити Copilot від набагато більш відомого ChatGPT, кажуть джерела.

Всюдисущість Microsoft теоретично повинна давати їй перевагу. Операційна система Windows домінує на робочих місцях, і компанія впроваджує ШІ в найбільш широко використовуваний у світі набір програм. Продавці компанії знали, що ChatGPT домінує на ринку споживчих чат-ботів, але очікували, що Microsoft опанує корпоративний простір для помічників ШІ завдяки багаторічним відносинам з корпоративними ІТ-відділами.

Втім, на той час, як Microsoft почала продавати Copilot компаніям, багато офісних працівників вже випробували ChatGPT вдома, що дало чат-боту перевагу першопрохідника.

Неясно, чи продовжиться імпульс OpenAI в корпораціях, але компанія нещодавно заявила, що має 3 млн платних бізнес-користувачів, що на 50% більше, ніж всього кілька місяців тому. Представник Microsoft сказав, що Copilot використовують 70% зі списку Fortune 500, а кількість платних користувачів зросла втричі порівняно з тим же періодом минулого року.

Контекст

Після інвестування майже $14 млрд в OpenAI Microsoft почала розробляти власні моделі ШІ і не хоче підписувати план реструктуризації свого партнера. OpenAI уклала угоди з конкуруючими партнерами з хмарних обчислень і провела більшу частину останніх двох років, створюючи набір платних підписних продуктів для підприємств, шкіл та приватних осіб. Нещодавно стартап погодився придбати помічника з кодування ШІ Windsurf, який конкурує з GitHub Copilot від Microsoft.