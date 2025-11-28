Агенти штучного інтелекту на великі мовні моделі (LLM) можуть припинити видавати неправильні або химерні результати після розв’язання проблеми критичного забуття. Про це співзасновник українського ШІ-стартапу Assisterr Дмитро Діменко розповів під час Forbes AI Summit 27 листопада.

«ШІ мислить контекстуально, але не вміє запамʼятовувати контекст на довгі дистанції. Це критичне забування», – каже співзасновник Assisterr Дмитро Діменко.

Дмитро Діменко. За його словами, саме ця проблема призводить до того, що відповідь на запит користувача виявляється неправильною. Коли агенту чи LLM дають забагато контексту, десь посередині розв’язання проблеми ШІ забуває, що саме розвʼязує, пояснює Діменко. «На половині шляху ШІ звертає, а потім повертається до розв’язання проблеми. В цей момент і з’являються галюцинації», – каже він.

«Щойно це буде вирішено математичними інструментами, ми цього позбавимося. Коли це буде, немає жодної гадки», – каже ДІменко.

За словами керівника Microsoft в Україні та країнах Балтії Леоніда Полупана, поки ШІ-технології недосконалі, важливим фактором для роботи з ними залишається освіта. «Важливо, щоб працівники ставилися критично до відповідей ШІ. ШІ навчають і на хибній інформації: багато російської пропаганди, китайського бачення світу тощо», – каже Полупан.

Друге важливий крок – постійне донавчання власних моделей ШІ, наголошує Полупан. «Берете модель, а потім направляєте її на свої дані. Завдяки донавчанню ви можете контролювати та покращувати свою модель»,– каже він.

Насамкінець, Полупан радить використовувати ШІ-інструменти, враховуючи їхні можливості. «Асистенти створені для простих задач. Не намагайтеся за допомогою них, приміром, писати книги», – каже він.