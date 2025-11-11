Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Лише 9% українців використовують штучний інтелект: війна гальмує розвиток, але відкриває можливості. Дослідження Microsoft

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Рівень використання технологій штучного інтелекту в Україні становить лише 9,1%. Цей показник відображає наслідки війни, що тимчасово уповільнила розвиток цифрової інфраструктури, проте водночас свідчить про значний потенціал для швидкого зростання за умови цільових інвестицій у розвиток технологій і навичок. Про це йдеться у звіті AI Diffusion Report, опублікованому аналітичним центром Microsoft – AI Economy Institute. Лідерами у впровадженні ШІ стали ОАЕ (59,4%), Сінгапур (58,6%), Норвегія (45,3%) та Ірландія (41,7%).

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Попри низький стартовий рівень, Україна має значний потенціал швидкого зростання. За умов інвестицій у технології, інтернет-зв’язок і цифрові навички країна може стати одним із регіональних лідерів розвитку ШІ, йдеться у звіті. 
  • Технологічний розрив у світі скорочується: якщо США залишаються лідером завдяки моделям на кшталт GPT-5, то Китай, Ізраїль, Південна Корея, Франція, Велика Британія та Канада вже скоротили відставання до 11 місяців. Водночас понад 86% світових обчислювальних потужностей для великих моделей ШІ зосереджені у США та Китаї.
  • Зазначається, що Microsoft продовжує підтримувати Україну через ініціативи AI Skills Navigator, LinkedIn Learning, Microsoft for Startups та безкоштовний Copilot Chat, забезпечуючи безпечне використання ШІ завдяки рішенням у сфері кібербезпеки.
  • Штучний інтелект став новою технологією загального призначення – і найшвидше впроваджуваною в історії людства. Менше ніж за три роки понад 1,2 млрд людей скористалися інструментами ШІ – швидше, ніж це було з інтернетом, персональним комп’ютером чи смартфоном. 
  • Втім, переваги ШІ розподіляються нерівномірно: рівень його використання в країнах Глобальної Півночі майже вдвічі вищий, ніж на Глобальному Півдні. Без цілеспрямованих дій цей розрив визначатиме, хто отримуватиме користь від ШІ упродовж наступних десятиліть.
  • Швидке впровадження штучного інтелекту забезпечується трьома взаємопов’язаними групами: провідними розробниками ШІ, які розширюють межі інтелекту; розробниками інфраструктури, що масштабують прориви завдяки обчислювальним потужностям, зв’язку та цифровим навичкам; а також користувачами – людьми й компаніями, які застосовують ШІ для навчання, творчості та вирішення реальних завдань.
  • Впровадження ШІ зростає там, де є міцна економічна та технологічна основа, і сповільнюється там, де її бракує. У центрі цього розриву – електроенергія, центри обробки даних, інтернет, цифрові та ШІ-навички, а також мова, що визначає доступ до технології. 
  • Сьогодні майже чотири мільярди людей – половина населення світу – досі не мають базових умов для використання ШІ. Особливо помітний розрив у країнах з ВВП на душу населення нижче $20000, а також там, де місцеві мови слабо представлені в цифровому середовищі.

Контекст 

AI Economy Institute – це аналітичний центр Microsoft, який працює над тим, щоб економіка штучного інтелекту була інклюзивною, безпечною та надійною. Інститут проводить дослідження, бере участь у формуванні політик та сприяє міжнародній співпраці у сфері розвитку ШІ.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні