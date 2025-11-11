Рівень використання технологій штучного інтелекту в Україні становить лише 9,1%. Цей показник відображає наслідки війни, що тимчасово уповільнила розвиток цифрової інфраструктури, проте водночас свідчить про значний потенціал для швидкого зростання за умови цільових інвестицій у розвиток технологій і навичок. Про це йдеться у звіті AI Diffusion Report, опублікованому аналітичним центром Microsoft – AI Economy Institute. Лідерами у впровадженні ШІ стали ОАЕ (59,4%), Сінгапур (58,6%), Норвегія (45,3%) та Ірландія (41,7%).