Рівень використання технологій штучного інтелекту в Україні становить лише 9,1%. Цей показник відображає наслідки війни, що тимчасово уповільнила розвиток цифрової інфраструктури, проте водночас свідчить про значний потенціал для швидкого зростання за умови цільових інвестицій у розвиток технологій і навичок. Про це йдеться у звіті AI Diffusion Report, опублікованому аналітичним центром Microsoft – AI Economy Institute. Лідерами у впровадженні ШІ стали ОАЕ (59,4%), Сінгапур (58,6%), Норвегія (45,3%) та Ірландія (41,7%).
Деталі
- Попри низький стартовий рівень, Україна має значний потенціал швидкого зростання. За умов інвестицій у технології, інтернет-зв’язок і цифрові навички країна може стати одним із регіональних лідерів розвитку ШІ, йдеться у звіті.
- Технологічний розрив у світі скорочується: якщо США залишаються лідером завдяки моделям на кшталт GPT-5, то Китай, Ізраїль, Південна Корея, Франція, Велика Британія та Канада вже скоротили відставання до 11 місяців. Водночас понад 86% світових обчислювальних потужностей для великих моделей ШІ зосереджені у США та Китаї.
- Зазначається, що Microsoft продовжує підтримувати Україну через ініціативи AI Skills Navigator, LinkedIn Learning, Microsoft for Startups та безкоштовний Copilot Chat, забезпечуючи безпечне використання ШІ завдяки рішенням у сфері кібербезпеки.
- Штучний інтелект став новою технологією загального призначення – і найшвидше впроваджуваною в історії людства. Менше ніж за три роки понад 1,2 млрд людей скористалися інструментами ШІ – швидше, ніж це було з інтернетом, персональним комп’ютером чи смартфоном.
- Втім, переваги ШІ розподіляються нерівномірно: рівень його використання в країнах Глобальної Півночі майже вдвічі вищий, ніж на Глобальному Півдні. Без цілеспрямованих дій цей розрив визначатиме, хто отримуватиме користь від ШІ упродовж наступних десятиліть.
- Швидке впровадження штучного інтелекту забезпечується трьома взаємопов’язаними групами: провідними розробниками ШІ, які розширюють межі інтелекту; розробниками інфраструктури, що масштабують прориви завдяки обчислювальним потужностям, зв’язку та цифровим навичкам; а також користувачами – людьми й компаніями, які застосовують ШІ для навчання, творчості та вирішення реальних завдань.
- Впровадження ШІ зростає там, де є міцна економічна та технологічна основа, і сповільнюється там, де її бракує. У центрі цього розриву – електроенергія, центри обробки даних, інтернет, цифрові та ШІ-навички, а також мова, що визначає доступ до технології.
- Сьогодні майже чотири мільярди людей – половина населення світу – досі не мають базових умов для використання ШІ. Особливо помітний розрив у країнах з ВВП на душу населення нижче $20000, а також там, де місцеві мови слабо представлені в цифровому середовищі.
Контекст
AI Economy Institute – це аналітичний центр Microsoft, який працює над тим, щоб економіка штучного інтелекту була інклюзивною, безпечною та надійною. Інститут проводить дослідження, бере участь у формуванні політик та сприяє міжнародній співпраці у сфері розвитку ШІ.
