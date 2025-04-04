Трамп планує продати свою частку в Truth Social у $2,3 млрд, попри публічні заперечення – FT

Президент США Дональд Трамп готується позбутися своєї частки в компанії Trump Media & Technology Group (TMTG), яка управляє соціальною мережею Truth Social і оцінюється в $2,3 млрд. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
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Деталі
- Згідно з цими даними, Трамп ініціював процес продажу всіх своїх 114 млн акцій TMTG через серію публічних угод.
- Інші великі акціонери, зокрема генеральний прокурор США Пем Бонді, генеральний директор TMTG Девін Нунес і компанія Yorkville, зареєстрована на Кайманових островах, також планують продати свої пакети акцій загальним обсягом 134 млн одиниць. Крім того, TMTG має намір додатково випустити 8,4 млн нових акцій.
- Незважаючи на подання документів до SEC, компанія намагається спростувати чутки про наміри Трампа вийти з бізнесу. У заяві на платформі Truth Social TMTG назвала це «стандартною процедурою подання документів» і заперечила, що готується до продажу акцій трастового фонду Трампа.
- Трампу належить 52% акцій TMTG, які перебувають у трасті під управлінням його сина, Дональда Трампа-молодшого, і оцінюються в $2,3 млрд. Проте за останній рік ціна акцій компанії впала на 63%, що пов’язано зі слабкими фінансовими результатами та відтоком користувачів, через що інвестори почали активно розпродавати свої активи.
Контекст
Trump Media & Technology Group (TMTG) була створена 8 лютого 2021 року Енді Літінським і Весом Моссом. Штаб-квартира компанії розташована в Сарасоті, штат Флорида, США. Головним проєктом TMTG стала соціальна мережа Truth Social, яка стартувала 21 лютого 2022 року.
У березні 2024 року TMTG завершила процес злиття з компанією Digital World Acquisition Corp. (DWAC), що спеціалізується на поглинаннях. Після цього об’єднана структура вийшла на біржу Nasdaq і почала торгуватися під тикером «DJT».
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