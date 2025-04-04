Трамп планує продати свою частку в Truth Social у $2,3 млрд, попри публічні заперечення – FT

Президент США Дональд Трамп готується позбутися своєї частки в компанії Trump Media & Technology Group (TMTG), яка управляє соціальною мережею Truth Social і оцінюється в $2,3 млрд. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Деталі

Згідно з цими даними, Трамп ініціював процес продажу всіх своїх 114 млн акцій TMTG через серію публічних угод.

Інші великі акціонери, зокрема генеральний прокурор США Пем Бонді, генеральний директор TMTG Девін Нунес і компанія Yorkville, зареєстрована на Кайманових островах, також планують продати свої пакети акцій загальним обсягом 134 млн одиниць. Крім того, TMTG має намір додатково випустити 8,4 млн нових акцій.

Незважаючи на подання документів до SEC, компанія намагається спростувати чутки про наміри Трампа вийти з бізнесу. У заяві на платформі Truth Social TMTG назвала це «стандартною процедурою подання документів» і заперечила, що готується до продажу акцій трастового фонду Трампа.

Трампу належить 52% акцій TMTG, які перебувають у трасті під управлінням його сина, Дональда Трампа-молодшого, і оцінюються в $2,3 млрд. Проте за останній рік ціна акцій компанії впала на 63%, що пов’язано зі слабкими фінансовими результатами та відтоком користувачів, через що інвестори почали активно розпродавати свої активи.

Контекст

Trump Media & Technology Group (TMTG) була створена 8 лютого 2021 року Енді Літінським і Весом Моссом. Штаб-квартира компанії розташована в Сарасоті, штат Флорида, США. Головним проєктом TMTG стала соціальна мережа Truth Social, яка стартувала 21 лютого 2022 року.

У березні 2024 року TMTG завершила процес злиття з компанією Digital World Acquisition Corp. (DWAC), що спеціалізується на поглинаннях. Після цього об’єднана структура вийшла на біржу Nasdaq і почала торгуватися під тикером «DJT».