Медіакомпанія родини Трампа – Trump Media & Technology Group (TMTG) – планує зібрати $3 млрд для інвестування в криптовалюти, зокрема біткоїн. TMTG, яка керує додатком Truth Social, хоче залучити $2 млрд через продаж акцій і $1 млрд через конвертовані облігації, пише 27 травня FT із посиланням на шість джерел.

Деталі

TMTG планує оголосити про залучення капіталу перед конференцією криптоінвесторів у Лас-Вегасі цього тижня, де виступатимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, сини Трампа Дональд-молодший і Ерік, а також «криптокороль» Девід Сакс.

Розмір залучення коштів нещодавно збільшили через високий попит, розповіли двоє співрозмовників видання. Умови, терміни та обсяг угоди ще можуть змінитися.

Компанія планує продати акції за ринковою ціною, яка на закритті торгів у п’ятницю становила $25,72 за акцію, оцінюючи TMTG у $6 млрд. Брокерами угоди можуть стати ClearStreet і BTIG. TMTG також готується запустити біржовий фонд (ETF), орієнтований на криптовалюти.

TMTG у заяві різко розкритикувала FT, назвавши її журналістів «дурними», а джерела «ще дурнішими», але не надала коментарів. Представники Дональда Трампа –молодшого та Білий дім також не відповіли на запити.

Як зазначило видання, стратегія TMTG подібна до підходу компанії MicroStrategy, яка залучила мільярди через борги та акції для купівлі біткоїнів, що підняло її ринкову вартість до $100 млрд.

Родина Трампа активно просуває криптовалюту: вони випустили NFT-картки, два мемкоїни та мають частки в American Bitcoin і World Liberty Financial. Минулого тижня Трамп організував гала-вечерю для інвесторів свого мемкоїну в резиденції поблизу Вашингтона.

Контекст

Після переобрання в 2024 році Трамп передав свою 53-відсоткову частку в TMTG (вартістю $3 млрд) у довірче управління сину Дональду. Його адміністрація активно підтримує криптовалюти, що спричинило сплеск угод у цій сфері. У травні 2025-го президент пообіцяв зробити США «криптостолицею світу», що посилило попит на біткоїн та інші цифрові активи.

У квітні 2025 року SPAC-компанія під керівництвом Брендона Латніка, сина міністра торгівлі Говарда Латніка, уклала угоду на $3,6 млрд із Tether і SoftBank для створення Twenty One Capital, яка інвестуватиме в біткоїни. Компанія Ripple у тому ж місяці придбала брокера Hidden Road за понад $1,2 млрд, розраховуючи на приплив інституційних інвесторів за Трампа.

Критики вказують на конфлікт інтересів, адже родина Трампа заробляє на криптовалютному буму, який підтримує його адміністрація.

У травні 2025 року сенатор Елізабет Воррен закликала розслідувати зв’язки TMTG із криптопроєктами, але Білий дім відкинув звинувачення. Очікується, що найближчими тижнями з’являться нові криптоугоди, особливо через порожні чеки, що є популярним інструментом для швидкого залучення капіталу.