Медіакомпанія родини Трампа – Trump Media & Technology Group (TMTG) – планує зібрати $3 млрд для інвестування в криптовалюти, зокрема біткоїн. TMTG, яка керує додатком Truth Social, хоче залучити $2 млрд через продаж акцій і $1 млрд через конвертовані облігації, пише 27 травня FT із посиланням на шість джерел.
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Деталі
- TMTG планує оголосити про залучення капіталу перед конференцією криптоінвесторів у Лас-Вегасі цього тижня, де виступатимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, сини Трампа Дональд-молодший і Ерік, а також «криптокороль» Девід Сакс.
- Розмір залучення коштів нещодавно збільшили через високий попит, розповіли двоє співрозмовників видання. Умови, терміни та обсяг угоди ще можуть змінитися.
- Компанія планує продати акції за ринковою ціною, яка на закритті торгів у п’ятницю становила $25,72 за акцію, оцінюючи TMTG у $6 млрд. Брокерами угоди можуть стати ClearStreet і BTIG. TMTG також готується запустити біржовий фонд (ETF), орієнтований на криптовалюти.
- TMTG у заяві різко розкритикувала FT, назвавши її журналістів «дурними», а джерела «ще дурнішими», але не надала коментарів. Представники Дональда Трампа –молодшого та Білий дім також не відповіли на запити.
- Як зазначило видання, стратегія TMTG подібна до підходу компанії MicroStrategy, яка залучила мільярди через борги та акції для купівлі біткоїнів, що підняло її ринкову вартість до $100 млрд.
- Родина Трампа активно просуває криптовалюту: вони випустили NFT-картки, два мемкоїни та мають частки в American Bitcoin і World Liberty Financial. Минулого тижня Трамп організував гала-вечерю для інвесторів свого мемкоїну в резиденції поблизу Вашингтона.
Контекст
Після переобрання в 2024 році Трамп передав свою 53-відсоткову частку в TMTG (вартістю $3 млрд) у довірче управління сину Дональду. Його адміністрація активно підтримує криптовалюти, що спричинило сплеск угод у цій сфері. У травні 2025-го президент пообіцяв зробити США «криптостолицею світу», що посилило попит на біткоїн та інші цифрові активи.
У квітні 2025 року SPAC-компанія під керівництвом Брендона Латніка, сина міністра торгівлі Говарда Латніка, уклала угоду на $3,6 млрд із Tether і SoftBank для створення Twenty One Capital, яка інвестуватиме в біткоїни. Компанія Ripple у тому ж місяці придбала брокера Hidden Road за понад $1,2 млрд, розраховуючи на приплив інституційних інвесторів за Трампа.
Критики вказують на конфлікт інтересів, адже родина Трампа заробляє на криптовалютному буму, який підтримує його адміністрація.
У травні 2025 року сенатор Елізабет Воррен закликала розслідувати зв’язки TMTG із криптопроєктами, але Білий дім відкинув звинувачення. Очікується, що найближчими тижнями з’являться нові криптоугоди, особливо через порожні чеки, що є популярним інструментом для швидкого залучення капіталу.
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