Компанія Raytheon є провідним світовим виробником оборонних і аерокосмічних технологій. Вона спеціалізується на розробці систем протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема Patriot, що перехоплює балістичні та крилаті ракети, а також літаки. Raytheon виробляє ракети, такі як AMRAAM для повітряного бою, Tomahawk для дальніх ударів, протитанкові системи TOW, а також радіолокаційні системи й сенсори для ППО, авіації та флоту. Її продукція активно використовується армією США та союзниками, включаючи Україну, де Patriot відіграє ключову роль у захисті від ракетних атак.

Raytheon розробляє електроніку, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), кіберзахист та системи управління боєм. У сфері авіації компанія постачає авіоніку для винищувачів, таких як F-35, та оборонні системи для літаків і гелікоптерів. У космічній галузі Raytheon створює супутникові системи для розвідки та спостереження, а також сенсори для космічних апаратних комплексів. Компанія співпрацює з країнами NATO, сприяючи інноваціям у сфері безпеки та зміцненню оборонних можливостей.