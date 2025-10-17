Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи ППО Patriot. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Facebook президента.
Деталі
- Зеленський повідомив, що на зустрічі обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon та можливі шляхи співпраці, зокрема, для зміцнення протиповітряної оборони, збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва.
- «Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію. Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну», – йдеться у повідомленні.
Raytheon
Компанія Raytheon є провідним світовим виробником оборонних і аерокосмічних технологій. Вона спеціалізується на розробці систем протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема Patriot, що перехоплює балістичні та крилаті ракети, а також літаки. Raytheon виробляє ракети, такі як AMRAAM для повітряного бою, Tomahawk для дальніх ударів, протитанкові системи TOW, а також радіолокаційні системи й сенсори для ППО, авіації та флоту. Її продукція активно використовується армією США та союзниками, включаючи Україну, де Patriot відіграє ключову роль у захисті від ракетних атак.
Raytheon розробляє електроніку, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), кіберзахист та системи управління боєм. У сфері авіації компанія постачає авіоніку для винищувачів, таких як F-35, та оборонні системи для літаків і гелікоптерів. У космічній галузі Raytheon створює супутникові системи для розвідки та спостереження, а також сенсори для космічних апаратних комплексів. Компанія співпрацює з країнами NATO, сприяючи інноваціям у сфері безпеки та зміцненню оборонних можливостей.
Контекст
Президент Зеленський неодноразово наголошував, що Patriot – ключ до захисту від балістики. За його словами, Україна потребує 10–12 додаткових систем.
На початку вересня президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО та США домовилися про постачання Україні озброєнь на «мільярди доларів». За його словами, Україна може отримати «17 систем ППО Patriot», хоча він не уточнив, чи йдеться про повноцінні батареї (з 6–8 пусковими установками), окремі пускові установки чи ракети-перехоплювачі.
Водночас, за даними Military Watch Magazine, через виснаження американських запасів масштабні поставки систем Patriot та ракет до них в Україну найближчим часом малоймовірні. Запаси перехоплювачів для Patriot у США знизилися до 25% від мінімально необхідного рівня, визначеного Пентагоном. Дефіцит посилився через постачання Україні та атаку балістичною ракетою КВІР на базу ВПС США в Катарі 23 червня, коли системи Patriot витратили десятки ракет для відбиття удару. Експортна вартість однієї батареї Patriot становить близько $2,5 млрд, а одної ракети – $6–10 млн. Кожна система включає від чотирьох до восьми пускових установок.
