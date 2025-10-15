Уряд Норвегії представив проєкт державного бюджету на 2026 рік, де передбачено 70 млрд норвезьких крон (близько €5,9 млрд) на військову підтримку України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Норвегії від 15 жовтня.

Деталі

У бюджеті на 2026 рік уряд визначив ключовими пріоритетами безпеку та готовність до надзвичайних ситуацій.

У оборонному бюджеті це відображено в двох основних напрямах: подальше посилення збройних сил відповідно до довгострокового плану та продовження військової підтримки України.

Уряд пропонує збільшити оборонний бюджет на 4,2 млрд норвезьких крон (близько €360 млн) у 2026-му для реалізації довгострокового плану в оборонному секторі.

Навесні 2024 року парламент Норвегії схвалив значне збільшення фінансування оборони. У 2025-му реалізовано перше велике підвищення на понад 15 млрд крон, а пропозиція на 2026 рік продовжує цей план.

Уряд планує посилити готовність через додаткові ресурси на обслуговування матеріальної частини, запасні частини та нарощування персоналу. З огляду на безпекову ситуацію пропонується далі збільшити операційні рамки для Збройних сил.

Бюджетний проєкт дозволяє зберегти ступінь активності Збройних сил на рівні 2025-го, з можливістю підвищення в окремих підрозділах. Це необхідно для виконання завдань Збройних сил, пояснили у Міноборони.

Зазначається, що війна Росії проти України є головним безпековим викликом для Норвегії. Уряд пропонує продовжити надзвичайну підтримку України з 2025 року в рамках програми Нансена з загальним бюджетом 85 млрд крон у 2026-му, з яких 70 млрд крон – на військову допомогу.

Без урахування підтримки України, оборонний бюджет країни становитиме близько 112 млрд крон у 2026 році, порівняно з 65 млрд крон у бюджеті 2021-го. Загальний запропонований оборонний бюджет на 2026 рік – 180 млрд крон, що становить 3,4% ВВП Норвегії.

Контекст

У травні 2024-го Норвегія стала 15-ю країною, яка уклала з Україною двосторонню безпекову угоду в рамках Вільнюської декларації G7.

Згідно з угодою, Норвегія надасть Україні підтримку на суму близько €6,4 млрд протягом 2023–2027 років. Допомога охоплює військові та оборонні програми, зокрема постачання систем NASAMS, супутнього обладнання та навчання українських фахівців.

У квітні 2024-го уряд Норвегії затвердив додаткове фінансування у розмірі 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд) на 2025 рік, що збільшило загальний річний обсяг фінансування до 85 млрд крон ($7,8 млрд).