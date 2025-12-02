Швеція оголосила про новий пакет цивільної підтримки для України вартістю понад 1,1 млрд шведських крон (приблизно €100 млн). Про це повідомили в уряді країни 2 грудня. Ці кошти спрямують на покриття найнагальніших потреб України у відновленні та посиленні стійкості.

Деталі

Допомога покликана забезпечити Україну необхідними ресурсами напередодні зими та під час холодного сезону, а також підготувати її до наступних зимових періодів. Фінансування передбачає підтримку енергосистеми, ремонт і відбудову пошкодженої інфраструктури, проведення реформ і посилення системи охорони здоров’я.

«Ми запускаємо новий пакет підтримки, що охоплює критичні потреби цієї зими та зміцнює довгострокову стійкість України. Швеція й надалі робитиме все можливе для її підтримки», – заявив міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Міністерка енергетики та економіки Ебба Буш наголосила, що надійне енергопостачання є ключовим елементом загальної безпеки: «Разом із міжнародними партнерами ми збільшуємо підтримку української енергосистеми. Це посилює не лише Україну, а й оборону всієї Європи».

Контекст

31 травня 2024 року в Стокгольмі президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про безпекову співпрацю. Документ передбачає військову та фінансову підтримку України, а також поглиблення спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері.

Швеція взяла на себе зобов’язання виділити Україні 75 млрд крон (близько $6,5 млрд) на оборонну допомогу у 2024–2026 роках – орієнтовно по $2,2 млрд щороку.