Швеція оголосила про новий пакет цивільної підтримки для України вартістю понад 1,1 млрд шведських крон (приблизно €100 млн). Про це повідомили в уряді країни 2 грудня. Ці кошти спрямують на покриття найнагальніших потреб України у відновленні та посиленні стійкості.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Допомога покликана забезпечити Україну необхідними ресурсами напередодні зими та під час холодного сезону, а також підготувати її до наступних зимових періодів. Фінансування передбачає підтримку енергосистеми, ремонт і відбудову пошкодженої інфраструктури, проведення реформ і посилення системи охорони здоров’я.
- «Ми запускаємо новий пакет підтримки, що охоплює критичні потреби цієї зими та зміцнює довгострокову стійкість України. Швеція й надалі робитиме все можливе для її підтримки», – заявив міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.
- Міністерка енергетики та економіки Ебба Буш наголосила, що надійне енергопостачання є ключовим елементом загальної безпеки: «Разом із міжнародними партнерами ми збільшуємо підтримку української енергосистеми. Це посилює не лише Україну, а й оборону всієї Європи».
Контекст
31 травня 2024 року в Стокгольмі президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про безпекову співпрацю. Документ передбачає військову та фінансову підтримку України, а також поглиблення спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері.
Швеція взяла на себе зобов’язання виділити Україні 75 млрд крон (близько $6,5 млрд) на оборонну допомогу у 2024–2026 роках – орієнтовно по $2,2 млрд щороку.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.