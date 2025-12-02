Швеция объявила о новом пакете гражданской поддержки для Украины стоимостью более 1,1 млрд шведских крон (около €100 млн). Об этом сообщили в правительстве страны 2 декабря. Эти средства будут направлены на покрытие самых неотложных потребностей Украины в восстановлении и усилении устойчивости.

Детали

Помощь призвана обеспечить Украину необходимыми ресурсами в преддверии зимы и во время холодного сезона, а также подготовить ее к следующим зимним периодам. Финансирование предусматривает поддержку энергосистемы, ремонт и восстановление поврежденной инфраструктуры, проведение реформ и усиление системы здравоохранения.

«Мы запускаем новый пакет поддержки, что охватывает критические потребности этой зимы и укрепляет долгосрочную устойчивость Украины. Швеция и в дальнейшем будет делать все возможное для ее поддержки», – заявил министр развития сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Министр энергетики и экономики Эбба Буш отметила, что надежное энергоснабжение является ключевым элементом общей безопасности: «Вместе с международными партнерами мы увеличиваем поддержку украинской энергосистемы. Это усиливает не только Украину, но и оборону всей Европы».

Контекст

31 мая 2024 года в Стокгольме президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ предусматривает военную и финансовую поддержку Украины, а также углубление совместных проектов в оборонно-промышленной сфере.

Швеция взяла на себя обязательства выделить Украине 75 млрд крон (около $6,5 млрд) на оборонную помощь в 2024–2026 годах – примерно по $2,2 млрд ежегодно.