Федеральна рада Швейцарії незабаром вирішить, чи припинити надання статусу захисту S українцям із регіонів, визнаних безпечними, та чи обмежити його видачу для нових громадян України. Про це пише SRF із посиланням на Державний секретаріат з питань міграції (SEM).

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Швейцарія має виконати рішення парламенту, взявши за приклад Норвегію, яка поділила Україну на безпечні та небезпечні регіони. Наразі статус захисту S надається незалежно від місця походження українця, але з грудня 2024 року парламент постановив, що його отримуватимуть лише особи з повністю або частково окупованих територій чи зон із «більш-менш інтенсивними» бойовими діями.

Норвегія визначила небезпечними 10 областей на сході та півдні України (Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська), а також Крим, Київ і Севастополь. Решта 14 областей, зокрема Полтавська та Київська, вважаються безпечними.

Швейцарія, ймовірно, застосує цю класифікацію, але може розширити небезпечну зону навколо Києва, на відміну від Норвегії, де небезпечним вважається лише саме місто.

За даними видання, за перші п’ять місяців 2025 року кількість заяв на захист від українців зменшилася в обох країнах, причому у Швейцарії спад більший, ніж у Норвегії. Водночас досвід Норвегії показує, що такі обмеження не завжди скорочують кількість біженців.

Обмеження стосуватимуться лише новоприбулих, не зачіпаючи тих, хто вже перебуває у Швейцарії. За оцінками, близько 36% українських біженців у Швейцарії станом на липень 2022 року походять із регіонів, які можуть бути визнані безпечними, тоді як 64% – із «небезпечних» зон за норвезькими стандартами.

Швейцарська рада у справах біженців критикує ці обмеження, вважаючи поділ України на безпечні та небезпечні зони недоцільним через нестабільну безпекову ситуацію. Організація також побоюється нерівного ставлення до біженців після впровадження змін.

Невідомо, що відбуватиметься, якщо українці з «безпечних» регіонів подаватимуть заяву на звичайний притулок замість статусу S. У разі відмови Федеральний адміністративний суд вирішуватиме, чи можливе повернення. Якщо повернення неможливе, особи можуть отримати тимчасовий дозвіл на перебування.

Власники статусу S мають право на роботу, включно із самозайнятістю, без очікування, а також можуть вільно виїжджати за кордон і повертатися. Статус діє один рік із можливістю продовження. Через п’ять років особи, які потребують захисту, отримують дозвіл на проживання категорії B, який втрачає чинність після скасування тимчасового захисту.

Контекст

Станом на кінець лютого 2025 року понад 4,3 млн українців, які залишили країну через повномасштабну війну, розв’язану Росією, отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Це на 100 000 осіб більше, ніж у попередньому році.

Механізм тимчасового захисту дає змогу українцям легально перебувати в країнах ЄС, що долучилися до програми, та мати доступ до роботи, освіти, медичних послуг, соціальної підтримки й житла.

13 червня 2025 року Рада ЄС вирішила продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року.