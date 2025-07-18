Стрімінговий сервіс Netflix вперше застосував генеративний штучний інтелект у фінальному відео для епізоду серіалу «El Atonata», знятому в Аргентині. Завдяки ШІ сцену обвалення будівлі вдалося завершити вдесятеро швидше й дешевше, ніж традиційними методами. Про це розповів співгендиректор Netflix Тед Сарандос, пише TechCrunch .

Деталі

Команда внутрішнього продакшну співпрацювала з продюсерами серіалу над створенням сцени за допомогою генеративного ШІ. Сарандос наголосив, що це не заміна людей, а «справжні люди з кращими інструментами».

Він навів приклад, як ШІ вже допомагає авторам у попередньому візуалізуванні, плануванні кадрів і створенні візуальних ефектів. Раніше такі можливості були доступні лише великим проєктам із відповідним бюджетом.

Інший співгендиректор, Ґреґ Пітерс, зазначив, що Netflix використовує ШІ в персоналізації контенту, пошуку та рекламі. Компанія планує запуск інтерактивної реклами на основі ШІ у другій половині 2025 року.

Контекст

Netflix значно збільшив виторг, чистий прибуток у другому кварталі та покращив річний прогноз. Найпопулярніший стрімінговий сервіс отримав $11,08 млрд виторгу, що на 16% більше, ніж торік. Прибуток сягнув $3,1 млрд.

Netflix оновив річний прогноз, підвищивши очікуваний виторг до $44,8-45,2 млрд порівняно з попереднім діапазоном $43,5-44,5 млрд. Поліпшення прогнозу пояснюється зростанням доходів від реклами та сприятливим впливом послаблення долара, що збільшує закордонну виручку.

Користувачі переглянули понад 95 млрд годин контенту за перше півріччя, і третина цих переглядів припала на неангломовні тайтли.

Від початку 2025 року ринкова капіталізація Netflix зросла на 43%, сягнувши $542,2 млрд.