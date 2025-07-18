Netflix Inc., провідний світовий сервіс потокового відео за передплатою, у другому кварталі значно збільшив чистий прибуток і виторг, перевищивши прогнози аналітиків, а також покращив річний прогноз. Про це йдеться у прессрелізі компанії.

Деталі

Виторг Netflix у квітні-червні зріс на 16% до $11,08 млрд порівняно з $9,56 млрд за той самий період минулого року. Це перевищило середній прогноз експертів FactSet, які очікували $11,06 млрд.

Чистий прибуток компанії склав $3,13 млрд, що значно вище за $2,15 млрд роком раніше. Прибуток на акцію досяг $7,19 проти $4,88 у попередньому році, перевершивши середній прогноз ринку в $7,07.

Netflix оновив річний прогноз, підвищивши очікуваний виторг до $44,8-45,2 млрд порівняно з попереднім діапазоном $43,5-44,5 млрд. Поліпшення прогнозу пояснюється зростанням доходів від реклами та сприятливим впливом послаблення долара, що збільшує закордонну виручку.

Незважаючи на позитивні фінансові результати, акції Netflix подешевшали на додатковій сесії. Аналітики пов’язують це зі значним зростанням котирувань компанії раніше: наприкінці червня акції досягли історичного максимуму в $1341,15, за даними MarketWatch.

«Враховуючи стрімке зростання акцій перед звітом, невелике зниження котирувань на додатковій сесії не стало несподіванкою», – прокоментував Джейсон Базінет із Citi Research.

Від початку 2025 року ринкова капіталізація Netflix зросла на 43%, досягнувши $542,2 млрд.

Контекст

Netflix Inc. у першому кварталі значно наростив чистий прибуток і виторг. Прибутковість компанії перевершила очікування аналітиків, тоді як виторг відповідав прогнозам. Чистий прибуток за січень-березень склав $2,89 млрд, або $6,61 на акцію, що суттєво вище за $2,33 млрд, або $5,28 на акцію, у попередньому році. Аналітики FactSet прогнозували прибуток на рівні $2,48 млрд, або $5,67 на акцію.

Операційний прибуток зріс на 27% до $3,35 млрд порівняно з $2,63 млрд у першому кварталі 2023 року. Виторг компанії збільшився на 12,5% до $10,54 млрд, що відповідає консенсус-прогнозу аналітиків.

Netflix оголосив про зміну політики звітності: відтепер компанія припиняє публікувати дані про кількість підписників, і перший квартал 2025 року став першим без цієї інформації.

Операційна маржа досягла 31,7% порівняно з 28,1% роком раніше, перевищивши прогнозовані 28,2%. Вільний грошовий потік зріс на 25% до $2,7 млрд.