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Виторг Netflix у другому кварталі зріс на 16% до $11 млрд. Допомогли реклама та слабкий долар

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Netflix Inc., провідний світовий сервіс потокового відео за передплатою, у другому кварталі значно збільшив чистий прибуток і виторг, перевищивши прогнози аналітиків, а також покращив річний прогноз. Про це йдеться у прессрелізі компанії.

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Деталі 

  • Виторг Netflix у квітні-червні зріс на 16% до $11,08 млрд порівняно з $9,56 млрд за той самий період минулого року. Це перевищило середній прогноз експертів FactSet, які очікували $11,06 млрд.
  • Чистий прибуток компанії склав $3,13 млрд, що значно вище за $2,15 млрд роком раніше. Прибуток на акцію досяг $7,19 проти $4,88 у попередньому році, перевершивши середній прогноз ринку в $7,07.
  • Netflix оновив річний прогноз, підвищивши очікуваний виторг до $44,8-45,2 млрд порівняно з попереднім діапазоном $43,5-44,5 млрд. Поліпшення прогнозу пояснюється зростанням доходів від реклами та сприятливим впливом послаблення долара, що збільшує закордонну виручку.
  • Незважаючи на позитивні фінансові результати, акції Netflix подешевшали на додатковій сесії. Аналітики пов’язують це зі значним зростанням котирувань компанії раніше: наприкінці червня акції досягли історичного максимуму в $1341,15, за даними MarketWatch.
  • «Враховуючи стрімке зростання акцій перед звітом, невелике зниження котирувань на додатковій сесії не стало несподіванкою», – прокоментував Джейсон Базінет із Citi Research.
  • Від початку 2025 року ринкова капіталізація Netflix зросла на 43%, досягнувши $542,2 млрд.

Контекст 

Netflix Inc. у першому кварталі значно наростив чистий прибуток і виторг. Прибутковість компанії перевершила очікування аналітиків, тоді як виторг відповідав прогнозам. Чистий прибуток за січень-березень склав $2,89 млрд, або $6,61 на акцію, що суттєво вище за $2,33 млрд, або $5,28 на акцію, у попередньому році. Аналітики FactSet прогнозували прибуток на рівні $2,48 млрд, або $5,67 на акцію.

Операційний прибуток зріс на 27% до $3,35 млрд порівняно з $2,63 млрд у першому кварталі 2023 року. Виторг компанії збільшився на 12,5% до $10,54 млрд, що відповідає консенсус-прогнозу аналітиків.

Netflix оголосив про зміну політики звітності: відтепер компанія припиняє публікувати дані про кількість підписників, і перший квартал 2025 року став першим без цієї інформації.

Операційна маржа досягла 31,7% порівняно з 28,1% роком раніше, перевищивши прогнозовані 28,2%. Вільний грошовий потік зріс на 25% до $2,7 млрд.

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