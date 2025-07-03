Netflix планує розширити асортимент контенту, повертаючись до форматів, характерних для традиційного кабельного телебачення. Зокрема, компанія вела переговори з музичним сервісом Spotify про можливе партнерство у створенні проєктів, таких як музичні премії чи концертні шоу. Про це пише The Wall Street Journal , посилаючись на джерела.

Деталі

Серед потенційних спільних проєктів Netflix і Spotify – інтерв’ю зі знаменитостями та документальні фільми про актуальні події.

Паралельно Netflix відроджує популярне американське талант-шоу Star Search («Пошук зірок») і готується до запуску нового проєкту Building the Band («Створення гурту»), де покажуть процес відбору музикантів у гурти. Прем’єра шоу запланована на наступний рік. Також у розробці перебуває музичний конкурс, який має стартувати найближчими місяцями.

Оскільки мільйони людей у всьому світі відмовляються від кабельного телебачення або ніколи його не використовували, Netflix стає їхнім основним джерелом контенту. Компанія активно працює над розширенням пропозиції, створюючи не лише фільми й серіали, а й реаліті-шоу, стендап-виступи та прямі трансляції.

Контекст

Глобальний ринок традиційного телебачення продовжує стрімко скорочуватися. За даними дослідження Kantar, частка людей, які користуються виключно лінійним ТБ, зменшилася з 12% у 2021 році до лише 7% у 2025-му. Водночас зростає кількість користувачів онлайн-відео та VoD-сервісів: їхня частка зросла з 20% до 25%. Середньодобовий перегляд традиційного ТБ знижується в середньому на 2% на рік, навіть попри короткочасне зростання під час великих подій, як-от Олімпійські ігри чи чемпіонати Європи.

Цей тренд негативно впливає на рекламні доходи телебачення. За 2024 рік глобальний ринок ТВ-реклами просів на 4,5%, при цьому кількість рекламних блоків зменшилася на 6%, а число брендів-замовників – на 12 %. У 2025 році очікується подальше падіння – за прогнозами WARC, до $143,6 млрд, тобто ще на 6,5% менше. Загальний прогноз Statista – щорічне падіння рекламних доходів у традиційному ТБ на 1-2 % щороку, до 2029 року.