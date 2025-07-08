Україна готує зміну пані посла у США Оксани Маркарової. Про це заявив в інтерв’ю Громадському радіо міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
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Заяви Сибіги про Маркарову
- Зміна посла – на порядку денному, підтвердив Сибіга. «Маркарова – одна з наших найбільш успішних послів, це правда. Надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл», – сказав він.
- Президент Володимир Зеленський планує ротацію послів в усіх країнах G7 та G20, додав міністр. «Передусім посилити ці країни, в тому числі – трек США», – сказав він.
Хто може змінити Маркарову
- Однозначного фаворита на посаду посла США немає, писав Forbes Ukraine у статті про можливу заміну Маркарової минулого тижня. Дотичні до процесу співрозмовники називали трьох основних кандидатів: міністра оборони Рустема Умєрова, культури – Миколу Точицького, заступника голови ОП Ігоря Жовкву. Як менш ймовірного кандидата – віцепрем’єрку з євроінтеграції Ольгу Стефанішину.
- Заміну посла Зеленський обговорював під час нещодавньої розмови з президентом США Дональдом Трампом, писав Bloomberg. За даними джерел видання, лунали прізвища Умєрова, Стефанішиної, а також прем’єра Дениса Шмигаля і міністра енергетики Германа Галущенка.
- Маркарова на посаді – з лютого 2021-го, що вже перевершило традиційний строк послів чотири роки в одній країні. Вона керувала посольством у критичний час повномасштабного вторгнення, спрямувавши зусилля на забезпечення допомоги США. Відтоді сумарна допомога США сягнула $184,8 млрд.
- Восени 2024-го відставки Маркарової вимагав спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він поклав на неї провину в організації візиту делегації Зеленського в оточенні демократів на збройний завод в Пенсильванії, ключовому штаті на виборах 2024-го.
- «В ОП нестабільні відносини з адміністрацією Трампа. Це одна зі спроб їх перезавантажити», – пояснював Forbes Ukraine депутат від «Слуги народу», який спілкувався на умовах анонімності через чутливість теми.
Заяви Сибіги про широку зміну послів
- Всього слід очікувати близько 20 указів про звільнення та зміни послів, додав Сибіга. Посли повинні працювати в реаліях країни, що воює.
- «Я був обурений, перебуваючи в одній країні, коли там було наше посольство, а в мене мої візаві запитували: «Так що, у вас ще триває війна?». Я був обурений, тому таким послам чи працівникам не місце в системі. Це неминучий процес ротації», – сказав він.
- Зміна послів очікується наприкінці липня, коли буде відбуватися нарада послів з міністром і президентом, розповідав раніше глава МЗС.
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