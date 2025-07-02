Президент Володимир Зеленський наприкінці липня може змінити посла України в США. Хто кандидат на посаду? Спойлер – два із трьох фаворитів є чинними міністрами

Офіс президента (ОП) планує змінити пані посла України в США Оксану Маркарову, кажуть чотири співрозмовники Forbes Ukraine в уряді, дипломатичних колах, парламенті та ОП.

У дипломатичному корпусі будуть кадрові зміни, анонсував ще 21 червня президент Володимир Зеленський. Вони стосуватимуться у тому числі керівників посольств та плануються на кінець липня, уточнив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.