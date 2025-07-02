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«Перезавантажити відносини з Трампом». Зеленський призначить нового посла в США. Хто може замінити Оксану Маркарову

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

4 хв читання

«Перезавантажити відносини з Трампом». Зеленський призначить нового посла в США. Хто може замінити Оксану Маркарову

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Президент Володимир Зеленський наприкінці липня може змінити посла України в США. Хто кандидат на посаду? Спойлер – два із трьох фаворитів є чинними міністрами

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Офіс президента (ОП) планує змінити пані посла України в США Оксану Маркарову, кажуть чотири співрозмовники Forbes Ukraine в уряді, дипломатичних колах, парламенті та ОП.

У дипломатичному корпусі будуть кадрові зміни, анонсував ще 21 червня президент Володимир Зеленський. Вони стосуватимуться у тому числі керівників посольств та плануються на кінець липня, уточнив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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