Українські оборонці з підрозділу «Хижаки Висот» (екіпаж «Балтика») знищили FPV-дроном «Shrike» від компанії SkyFall вартістю $500 російський ударний гелікоптер Мі-8 вартістю понад $10 млн. Про це повідомили командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді та пресслужба підрозділу.
Деталі
- Гелікоптер знищили бійці 59 бригади Сил безпілотних систем, зазначив Бровді, опублікувавши відео. У бригаді додали, що гелікоптер збили поблизу населеного пункту Котлярівка.
Контекст
Shrike – українські FPV-дрони-камікадзе для точних ударів по ворожих позиціях і техніці. Назва відсилає до «сорокопуда» – агресивної пташки, та персонажа роману Дена Сіммонса. Дрони дешеві, швидкі, керуються через окуляри з відео в реальному часі. Shrike виробляє українська компанія SkyFall Industries (виробник дрона-бомбардувальника Vampire), але базується на розробці AeroVironment (США). Оригінал – VTOL-дрон для розвідки (ISR) для спецоперацій США. Українська версія адаптована для ударів із вибухівкою.
Технічні характеристики дрона Shrike:
- Довжина: 90 см
- Вага: 2,5 кг
- Швидкість: 55 км/год
- Радіус дії: 5 км (з ретрансляцією – більше)
- Час польоту: 40+ хвилин
- Оснащення: Камера високої роздільної здатності, вибухівка
Мі-8 – радянський/російський двомоторний багатоцільовий вертоліт, призначений для виконання різноманітних військових і цивільних завдань. Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 345 російських гелікоптерів.
