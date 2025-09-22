У тимчасово окупованому Криму розвідники знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 «Чайка», повідомили в Головному управлінні розвідки. Зазначається, що це перше в історії ураження таких протичовнових літаків.

Деталі

Операцію 21 вересня провели бійці спецпідрозділу розвідки «Примари». Зазначається, що Бе-12 «Чайка» обладнані високотехнологічними системами для виявлення та боротьби з підводними човнами.

Окрім двох літаків Бе-12, розвідники також знищили черговий російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

Контекст

Літак Бе-12 «Чайка» розробляли у 1956–1965 роках у конструкторському бюро Г.М. Берієва. Його довжина – 30 м, висота – 7,4 м, розмах крил – 30 м. Тактичний радіус дії – 600–650 км. На момент створення це був найбільший серійний літак-амфібія у світі. Деякі модифікації (зокрема Бе-12СК) здатні нести ядерний заряд.