У тимчасово окупованому Криму розвідники знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 «Чайка», повідомили в Головному управлінні розвідки. Зазначається, що це перше в історії ураження таких протичовнових літаків.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Операцію 21 вересня провели бійці спецпідрозділу розвідки «Примари». Зазначається, що Бе-12 «Чайка» обладнані високотехнологічними системами для виявлення та боротьби з підводними човнами.
- Окрім двох літаків Бе-12, розвідники також знищили черговий російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8.
Контекст
Літак Бе-12 «Чайка» розробляли у 1956–1965 роках у конструкторському бюро Г.М. Берієва. Його довжина – 30 м, висота – 7,4 м, розмах крил – 30 м. Тактичний радіус дії – 600–650 км. На момент створення це був найбільший серійний літак-амфібія у світі. Деякі модифікації (зокрема Бе-12СК) здатні нести ядерний заряд.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.