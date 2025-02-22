Феномен Ferrari. Як найдорожчому автовиробнику Європи вдається домінувати на ринку люксових автівок? Розбір WSJ

Попри спад ринку, капіталізація Ferrari у 2023 році досягла $90 млрд. А найдорожчий серійний автомобіль в історії італійського автовиробника — F80, ціною близько $4, неможливо купити. Усі 799 одиниць гіперкара зарезервовані для топклієнтів компанії. У чому феномен успіху Ferrari, яка оперує на авторинку вже майже 100 років? Forbes Ukraine переказує головне з розбору WSJ

Новий гіперкар Ferrari вартістю $3,7 млн представили у жовтні 2024-го, але з несподіванкою: він не був доступний для продажу. Усі 799 екземплярів F80 заздалегідь зарезервували для топклієнтів, серед яких й канадський бізнесмен та інвестор Люк Пуатьє. В його власності вже є 42 авто Ferrari. Але вважає себе щасливчиком, що отримав у свою колекцію найдорожче серійне авто в історії італійської автокомпанії. «Бути обраним Ferrari для покупки гіперкара — справжній рубіж для будь-якого колекціонера», — передає WSJ стан ейфорії Пуатьє.

Щоб придбати новий топовий Ferrari, грошей недостатньо. Важливіші лояльність і тривалі відносини з брендом.

Принцип роботи Ferrari — виробляти на одну машину менше, ніж вимагає ринок. Така стратегія зробила компанію найдорожчим автовиробником Європи. У той час як європейські автовиробники страждають від слабкого ринку, дорогого переходу на електромобілі та конкуренції з боку Китаю, капіталізація Ferrari у 2023 році досягла $90 млрд. Хоча компанія й продала лише 13 752 авто за цей час, пише WSJ. Для порівняння Volkswagen, що випустив понад 9 млн машин, оцінюється на $40 млрд дешевше.

«Ми – не просто автомобільна компанія. Ми – компанія класу люкс, яка також виробляє автомобілі», — розповідає гендиректор Ferrari Бенедетто Вінья.

Ferrari вдалося розвинути свій продукт в сегменті люкс настільки, що її порівнюють не з автовиробниками, а з елітними брендами. Наприклад, з Hermès, який обмежує випуск культових сумок Birkin, створюючи штучний дефіцит і величезний попит на них.

Ferrari обігнав у 2025 році своїх конкурентів Volkswagen та Porsche у ринковій вартості автомобілів. Фото Адаптація з WSJ/Анастасія Решетнік

Авто як інвестиція

Колекціонери, які отримують доступ до рідкісних авто Ferrari, не просто насолоджуються ними як автолюбителі. Це вигідна інвестиція. Наприклад, гібридний суперкар LaFerrari, випущений у 2013 році тиражем 499 одиниць, коштував $1,4 млн. Наразі його вартість зросла до $3,8 млн.

Новий F80 також продовжує традицію, пропонуючи 1200 кінських сил під капотом та дизайн, натхненний болідами Формули-1. Але перепродати авто не так просто: Ferrari не підтримує спекуляцію та може подати до суду, якщо власник спробує продати авто раніше, ніж дозволяє контракт, пояснює WSJ.

Минулої весни брокер з нерухомості в Х’юстоні придбав Ferrari Purosangue – перший чотиридверний автомобіль Ferrari. Його базова ціна – $460 000, але з додатковими опціями може перевищувати мільйон. Коли брокер перепродав авто, дилер, що продав йому машину, подав до суду, заявивши, що той порушив договір про переважне право викупу протягом 12 місяців. Сторони нещодавно врегулювали суперечку без розголошення деталей, пише WSJ.

Гібридний суперкар LaFerrari в сервісному центрі Joe Macari Performance Cars, Лондон. У 2013 році це авто коштувало $1,4 млн. Сьогодні його вартість сягає $3,8 млн. Фото Getty Images

Клуб Ferrari

Будь-хто, у кого є кілька сотень тисяч доларів, може купити стандартне авто Ferrari, якщо готовий чекати кілька років. Ексклюзивні ж моделі – лише для обраних. Це спеціальні версії серійних моделей, дизайнерська лінійка «Icona» та рідкісні гіперкари на кшталт LaFerrari та F80, що з’являються раз на десятиліття, пише WSJ. Хоча вони становлять лише 7% від усіх поставок, такі моделі підтримують попит на весь модельний ряд Ferrari.

Колекціонери в середньому купували 10 нових Ferrari, перш ніж отримати право придбати LaFerrari або Icona, згідно з даними Hagerty. До всього, клієнт має довести свою відданість бренду: тепер компанія враховує навіть участь у заходах, змаганнях та ремонт авто в офіційних майстернях.

«Ми відстежуємо все», – каже комерційний директор Ferrari Енріко Гальєра. Деякі клієнти втомлюються від цієї гри. Наприклад, Ян Отто, який володів кількома Ferrari ще з 1980-х, не зміг отримати право на покупку гіперкара Ferrari Enzo і зрештою продав усі свої машини бренду. Але багато хто свідомо йде на ці умови, регулярно змінюючи звичайні Ferrari, щоб не втратити шанс отримати ексклюзив.

Ferrari SP3 Daytona 2023 року (серія Ferrari Icona) під час конкурсу в Honorable Artillery Company, 4 червня 2024 року, Лондон, Англія. Фото Getty Images

У боротьбі за ринок

McLaren, Bugatti та Lamborghini також випускають ексклюзивні моделі, але не можуть повторити феномен Ferrari у перетворенні культу на прибуток і ринкову вартість. Porsche намагався застосувати подібну стратегію після IPO у 2022 році, але акції компанії впали на третину на тлі проблем у Китаї та невдалої стратегії щодо електромобілів.

Менші бренди-виробники суперкарів не можуть забезпечити стабільні поставки, як Ferrari, що призводить до фінансових труднощів, зазначає WSJ. Акції Aston Martin втратили понад 95% вартості з моменту IPO у 2018 році, а суверенний фонд Бахрейну минулого року повністю викупив McLaren після значних збитків.

Успішність на ринку — не показник, що Ferrari не стикається з певними ризиками. На відміну від брендів, що створюють «вічні» аксесуари, Ferrari змушена щоразу перевершувати свій продукт. Проте поки що компанія продовжує грати за власними правилами: замовлення на її авто розписані до кінця 2026 року, а вартість акцій продовжує зростати.

Щоб підтримувати високий попит, Ferrari та її дилери активно залучають покупців звичайних моделей, відсікаючи ажіотаж навколо ультрадорогих, зазначає WSJ. Джеймс Чемпіон, бренд-менеджер Ferrari в лондонському дилерському центрі H.R. Owen, використовує перевірену тактику — запрошує «ферраристів» приводити друзів і ділових партнерів на заходи.

«Філософія Ferrari – це відчуття спільноти та належності до Ferrari Family», — зазначає він.