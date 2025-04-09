Сирський: Росіяни фактично розпочали наступ на Сумську та Харківську області

Росіяни фактично розпочали наступ на Сумську та Харківську області, кількість наступальних дій ворога збільшується. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю Lb.ua .

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«Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався», – сказав Сирський, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про підготовку росіянами наступу на Сумську та Харківську області.

Головнокомандувач зазначив, що про це свідчить, зокрема, те, що вже майже тиждень спостерігається збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.

Водночас Сирський розповів, що кардинально ситуація не змінилася – ворог продовжує стратегічну наступальну операцію. За його словами росіяни прагнуть повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей, створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

«Він дотримується тих цілей чи намагається виконати ті завдання, які йому були поставлені», – сказав Сирський.

Контекст

27 березня Володимир Зеленський на зустрічі європейських лідерів у Парижі заявив, що дані української розвідки свідчать про підготовку росіян до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. За словами президента, Росія затягує переговори й намагається «втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві умови, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель».