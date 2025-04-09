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Сирський: Росіяни фактично розпочали наступ на Сумську та Харківську області

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Росіяни фактично розпочали наступ на Сумську та Харківську області, кількість наступальних дій ворога збільшується. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю Lb.ua.

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Деталі

  • «Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався», – сказав Сирський, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про підготовку росіянами наступу на Сумську та Харківську області.
  • Головнокомандувач зазначив, що про це свідчить, зокрема, те, що вже майже тиждень спостерігається збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.
  • Водночас Сирський розповів, що кардинально ситуація не змінилася – ворог продовжує стратегічну наступальну операцію. За його словами росіяни прагнуть повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей, створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.
  • «Він дотримується тих цілей чи намагається виконати ті завдання, які йому були поставлені», – сказав Сирський.

Контекст

27 березня Володимир Зеленський на зустрічі європейських лідерів у Парижі заявив, що дані української розвідки свідчать про підготовку росіян до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. За словами президента, Росія затягує переговори й намагається «втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві умови, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель».

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