Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Сырский: Россияне фактически начали наступление на Сумскую и Харьковскую области

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Россияне фактически начали наступление в Сумскую и Харьковскую области, количество наступательных действий врага увеличивается. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Lb.ua.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Подробности

  • «Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось», – сказал Сырский, комментируя слова президента Владимира Зеленского о подготовке россиянами наступления на Сумскую и Харьковскую области.
  • Главнокомандующий отметил, что об этом свидетельствует, в частности, то, что уже почти неделю наблюдается увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям.
  • В то же время Сырский рассказал, что кардинально ситуация не изменилась – враг продолжает стратегическую наступательную операцию. По его словам, россияне стремятся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской областей, создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.
  • «Он придерживается тех целей или пытается выполнить задачи, которые ему были поставлены», – сказал Сырский.

Контекст

27 марта Владимир Зеленский на встрече европейских лидеров в Париже заявил, что данные украинской разведки свидетельствуют о подготовке россиян к новым наступлениям в Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. По словам президента, Россия затягивает переговоры и пытается «втянуть США в бесконечные бессодержательные дискуссии о фальшивых условиях, чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель».

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні