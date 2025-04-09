Сырский: Россияне фактически начали наступление на Сумскую и Харьковскую области

Россияне фактически начали наступление в Сумскую и Харьковскую области, количество наступательных действий врага увеличивается. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Lb.ua.

Подробности

«Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось», – сказал Сырский, комментируя слова президента Владимира Зеленского о подготовке россиянами наступления на Сумскую и Харьковскую области.

Главнокомандующий отметил, что об этом свидетельствует, в частности, то, что уже почти неделю наблюдается увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям.

В то же время Сырский рассказал, что кардинально ситуация не изменилась – враг продолжает стратегическую наступательную операцию. По его словам, россияне стремятся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской, Запорожской областей, создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

«Он придерживается тех целей или пытается выполнить задачи, которые ему были поставлены», – сказал Сырский.

Контекст

27 марта Владимир Зеленский на встрече европейских лидеров в Париже заявил, что данные украинской разведки свидетельствуют о подготовке россиян к новым наступлениям в Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. По словам президента, Россия затягивает переговоры и пытается «втянуть США в бесконечные бессодержательные дискуссии о фальшивых условиях, чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель».