«Ситуація дуже непроста». «Нафтогаз» прокоментував атаки Росії по українському видобутку

«Нафтогаз» бореться з наслідками нічної атаки Росії на газовидобувні підприємства в кількох областях України, що сталася 20 лютого. Ситуація залишається складною, але контрольованою, заявив керівник компанії Роман Чумак. За його словами, жоден із працівників компанії внаслідок атаки не постраждав.

Деталі

Компанії групи продовжують функціонувати і надавати газ як населенню, так і підприємствам.

За словами Чумака, енергетична безпека країни нині має критичне значення, а її забезпечення потребує безпрецедентних зусиль та інвестицій у захист і відновлення.

«Ситуація залишається під контролем, хоч і дуже складна. Я вдячний кожному співробітнику, який робить усе можливе, щоб українці мали газ», – зазначив Чумак.

Він наголосив, що «Нафтогаз» готується до різних сценаріїв розвитку подій, тому активно імпортує газ. «Наш головний пріоритет – тепло для українців і паливо для роботи бізнесу», – додав Роман Чумак.

Контекст

У ніч на 20 лютого Росія завдала масованого удару ракетами та дронами по газовій інфраструктурі України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що внаслідок обстрілу постраждали виробничі об’єкти. «Ці злочинні атаки спрямовані на те, щоб зупинити видобуток газу, який потрібен для побутових потреб людей і роботи централізованого опалення», – наголосив міністр.

За словами Галущенка, російські сили цілеспрямовано обстріляли цивільну критичну інфраструктуру, зокрема кілька ракет влучили в об’єкти газовидобутку.