«Мета – зупинити видобуток». Росія завдала масованого удару по газовій інфраструктурі

У ніч на 20 лютого Росія знову здійснила масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, пошкоджень зазнали виробничі потужності.

Ключові факти

Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання.

Спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи, коли дозволила безпекова ситуація.

«Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення», – повідомив він.

За його словами, Росія атакує цивільну критичну інфраструктуру і одразу декілька ракет цілеспрямовано атакували обʼєкти видобутку українського газу.

«Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм», – наголосив Галущенко.

Контекст

Валовий видобуток природного газу в Україні склав 19,12 млрд куб м у 2024 році. У порівнянні з минулим роком видобуток газу зріс на 2,2% з 18,7 млрд куб м.

Цей опалювальний сезон Україна мала намір проходити лише на власному газі. За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, на прийдешню зиму Україна має достатньо власних енергетичних ресурсів. Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, теплокомуненерго і бюджетних установ.

29 січня «Нафтогаз» почав імпортувати газ, повідомив очільник групи Роман Чумак. Група наголосила, що має достатньо запасів для стабільного проходження опалювального сезону. Напередодні стало відомо про зменшення рівня заповненості українських підземних сховищ газом до критичного.

У ніч на 11 лютого Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Оновлено. Росія здійснила комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині – загалом до 19 ракет, за даними Повітряних сил ЗСУ. Тоді про атаку на газові обʼєкти у Полтавській області повідомила компанія ДТЕК і про удар заявила група «Нафтогаз».