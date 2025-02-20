«Ситуация очень непростая». «Нафтогаз» прокомментировал атаки России по украинской добыче

«Нафтогаз» борется с последствиями ночной атаки России на газодобывающие предприятия в нескольких областях Украины, произошедшей 20 февраля. Ситуация остается сложной, но контролируемой, заявил руководитель компании Роман Чумак. По его словам, ни один из работников компании в результате атаки не пострадал.

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Компании группы продолжают функционировать и предоставлять газ как населению, так и предприятиям.

По словам Чумака, энергетическая безопасность страны сейчас имеет критическое значение, а ее обеспечение нуждается в беспрецедентных усилиях и инвестициях в защиту и восстановление.

«Ситуация остается под контролем, хоть и очень сложная. Я благодарен каждому сотруднику, который делает все возможное, чтобы у украинцев был газ», – отметил Чумак.

Он подчеркнул, что «Нафтогаз» готовится к разным сценариям развития событий, поэтому активно импортирует газ. «Наш главный приоритет – тепло для украинцев и топливо для работы бизнеса», – добавил Роман Чумак.

Контекст

В ночь на 20 февраля Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по газовой инфраструктуре Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил, что в результате обстрела пострадали производственные объекты. «Эти преступные атаки направлены на то, чтобы остановить добычу газа, который необходим для бытовых нужд людей и работы централизованного отопления», – подчеркнул министр.

По словам Галущенко, российские силы целенаправленно обстреляли гражданскую критическую инфраструктуру, в частности, несколько ракет попали в объекты газодобычи.