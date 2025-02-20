Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Ситуация очень непростая». «Нафтогаз» прокомментировал атаки России по украинской добыче

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Нафтогаз» борется с последствиями ночной атаки России на газодобывающие предприятия в нескольких областях Украины, произошедшей 20 февраля. Ситуация остается сложной, но контролируемой, заявил руководитель компании Роман Чумак. По его словам, ни один из работников компании в результате атаки не пострадал.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Подробности

  • Компании группы продолжают функционировать и предоставлять газ как населению, так и предприятиям.
  • По словам Чумака, энергетическая безопасность страны сейчас имеет критическое значение, а ее обеспечение нуждается в беспрецедентных усилиях и инвестициях в защиту и восстановление.
  • «Ситуация остается под контролем, хоть и очень сложная. Я благодарен каждому сотруднику, который делает все возможное, чтобы у украинцев был газ», – отметил Чумак.
  • Он подчеркнул, что «Нафтогаз» готовится к разным сценариям развития событий, поэтому активно импортирует газ. «Наш главный приоритет – тепло для украинцев и топливо для работы бизнеса», – добавил Роман Чумак.

Контекст

В ночь на 20 февраля Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по газовой инфраструктуре Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил, что в результате обстрела пострадали производственные объекты. «Эти преступные атаки направлены на то, чтобы остановить добычу газа, который необходим для бытовых нужд людей и работы централизованного отопления», – подчеркнул министр.

По словам Галущенко, российские силы целенаправленно обстреляли гражданскую критическую инфраструктуру, в частности, несколько ракет попали в объекты газодобычи.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні