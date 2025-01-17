Схема в УЗ на 140 млн грн. Чинному народному депутату повідомили про підозру

Прокурор САП за участю детективів НАБУ 17 січня повідомив про підозру чинному народному депутату, якого слідство вважає одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн «Укрзалізниці» при закупівлі кабельно-провідникової продукції. Про це 17 січня повідомила пресслужба САП. Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного. Ймовірно, йдеться про народного депутата Віктора Бондаря.

Деталі

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України – пособництво у вчиненні злочину та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними джерел «Інтерфакс-Україна», підозру отримав позафракційний народний депутат Віктор Бондар. Раніше він очолював політичну партію «Відродження», а потім керував депутатською групою «За майбутнє».

За вказаними фактами про підозру повідомлено вісьмом особам. Серед яких керівник організованої групи, радник Офісу президента України, а надалі – співробітник СБУ, перший заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», співробітник СБУ та інші.

САП вручає підозру чинному народному депутату Фото пресслужба НАБУ

Контекст

За версією слідства, народний депутат, використовуючи свій вплив, залучив підприємця до схеми. Далі нардеп спільно з підприємцем розробив злочинну схему заволодіння коштами УЗ при постачанні продукції за завищеними цінами.

Після цього підозрювані вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа УЗ та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю компанії, зазначило слідство.

Так званий «бек-офіс», який організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль діяльності підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав ухвалювати рішення, зокрема для перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях УЗ.

У такий спосіб у 2021–2022 роках у закупівлях УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції перемогу здобули два підприємства, які були підконтрольні нардепу та підприємцю.

За допомогою схем зі збільшення вартості продукції, підозрювані реалізували її УЗ за завищеними цінами. Ці дії завдали «Укрзалізниці» збитків на суму понад 140 млн грн, заявило слідство. «Впродовж діяльності схеми підозрюваний нардеп використовував для вирішення питань свій статус та зв’язки, а також отримував тіньові «дивіденди» від реалізації злочинної схеми», – йдеться у повідомленні САП.