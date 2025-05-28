Кабінет Міністрів 23 травня затвердив нову систему оплати праці для співробітників Державної митної служби. Тепер вона напряму залежить від рівня професійної компетентності, досвіду та результатів роботи митника. Таким чином уряд хоче стимулювати продуктивність і приваблювати фахівців, йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

Деталі

У 2025 році посадовий оклад голови Держмитслужби становитиме 90 200 грн, начальника митниці – 54 100 грн. Для інспекторів митного контролю та оформлення – 29 800 грн, для працівників організаційного забезпечення – 25 300 грн.

Відтепер посадовий оклад митника залежатиме не лише від посади, а й від рівня фахової підготовки, групи компетенцій та результатів роботи.

Розміри окладів за посадами, віднесеними до груп митних компетенцій з більшими вимогами до знань і навичок митників, будуть більшими, ніж розміри посадових окладів за рівнозначними посадами. Тобто зарплата буде залежати від обсягу вимог до посади, а не від приналежності до конкретного структурного підрозділу.

У структурному підрозділі за одним функціональним напрямом можуть бути одночасно посади, які вимагають високого рівня знань і навичок, і посади, які вимагають менший рівень.

У митницях ця градація буде реалізована через посади головного, старшого і державного інспектора. В апараті Держмитслужби через градацію фахових рівнів для посади головного державного інспектора: високий рівень (30% від кількості), середній (50%) та базовий (20%).

Премії та надбавки можуть сягати до 90% окладу, ще до 30% річного фонду – у вигляді премій. Серед ІТ-фахівців і кібербезпековців зарплати будуть на 35–45% вищі, ніж в інших категоріях.

Контекст

Зміна системи оплати – частина реформи Держмитслужби, яка має посилити прозорість, контроль і боротьбу з порушеннями. Класифікація посад має завершитись у червні 2025 року. Уряд розраховує, що гнучка і стимулювальна модель оплати праці дозволить зменшити відтік кадрів і підвищити ефективність роботи.