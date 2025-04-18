Смілянський: Реформа митниці мала фінансуватися на 90% коштами USAID

Ключовим джерелом майбутньої реформи митниці мали стати грантові кошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це в інтервʼю Forbes Ukraine розказав СЕО «Укрпошти» та голова штабу реформи митниці Ігор Смілянський.
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Деталі
- Завданням Смілянського на новій посаді було показати план реформи митниці. Далі уряд і президент мали вирішити, що з цього реалістично, а що – ні.
- Головна проблема – реформа митниці мала фінансуватися на 80–90% коштами USAID, каже Смілянський. «Зараз шукаємо альтернативну модель. Це сотні мільйонів доларів. Поки їх складно знайти», – додає він.
- Якщо фінансування вдасться знайти, то реформу можна почати швидко. «Наприклад, контрабанду телефонів можна подолати за два місяці», – каже СЕО «Укрпошти». Для початку реформи митниці потрібно 20–25 ризик-менеджерів, які захочуть прийти у держсектор і стати пожиттєвими ПЕПами, каже Смілянський.
Контекст
3 грудня Кабінет Міністрів України призначив Смілянського урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів. Завдання штабу реформи митниці на чолі зі Смілянським – синхронізація із законодавством Європейського Союзу, модернізація інфраструктури та диджиталізація.
Наприкінці січня 2025 року український офіс USAID зупинив фінансування усіх проєктів.
28 березня Державний департамент США офіційно повідомив про розпуск USAID.
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