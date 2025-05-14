Sony прогнозує збитки в $700 млн через митну політику Трампа

Sony попередила, що американські мита значно вплинуть на її фінансові показники до березня 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg . За оцінками аналітиків, збитки можуть сягнути ¥100 млрд (приблизно $700 млн).

Деталі

Водночас операційний прибуток компанії залишиться майже на рівні минулого року – ¥1,28 трлн (близько $8,2 млрд), що нижче за очікування експертів.

Компанія також оголосила про програму викупу власних акцій на суму до ¥250 млрд (близько $1,6 млрд) і планує часткове виокремлення фінансового підрозділу з його лістингом на біржі 29 вересня 2025 року. Після цього фінансовий бізнес вважатиметься непрофільним.

Незважаючи на песимістичні прогнози, акції Sony зросли на 4,5%, оскільки інвесторів привабила програма викупу акцій, яка набуває популярності серед японських компаній.

У першому кварталі 2025 року операційний прибуток Sony склав ¥203,7 млрд (близько $1,31 млрд). За рік компанія продала 18,5 млн консолей PlayStation 5, що менше за 20,8 млн у попередньому році.

Новому генеральному директору Хірокі Тотокі доведеться вирішувати виклики, пов’язані з митною політикою США – ключового ринку для PlayStation, більшість якої виробляється в Китаї.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 12 травня 50 найкращих роботодавців країни

Контекст

Минулого місяця Sony підвищила ціни на PS5 у Європі, Австралії та Новій Зеландії. Однак зростання вартості консолі, якій уже п’ять років, може негативно вплинути на її продажі. Цьому сприяють вихід Nintendo Switch 2 у червні та перенесення релізу GTA VI, який мав стати основним стимулом для переходу користувачів із PS4 на PS5.

Аналітики зазначають, що затримка GTA VI суттєво послаблює позиції PS5, адже гра мала мотивувати власників старішої консолі оновити її на нову модель.