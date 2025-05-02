Вихід компʼютерної гри Grand Theft Auto VI перенесли на 2026 рік

Студія Rockstar Games перенесла реліз компʼютерної гри Grand Theft Auto VI на 26 травня 2026 року. Це на рік пізніше, ніж планувалося спочатку. Про це йдеться у повідомленні компанії. Після цієї новини акції материнської Take-Two Interactive Software, Inc. обвалилися.

Деталі

Розробники пояснили, що їм потрібно більше часу для доопрацювання гри. Вони хочуть, аби GTA VI відповідала очікуванням гравців і була високої якості.

В компанії визнали, що новина засмутить фанатів, але просять поставитися з розумінням.

Спочатку гру планували випустити на PlayStation 5 та Xbox Series у 2025 році. Чи зміняться ці плани після перенесення – невідомо.

На цій новині акції Take-Two Interactive впали на 16%. Рішення про перенесення релізу GTA VI – однієї з найочікуваніших ігор – занепокоїло інвесторів. Вони вважають, що затримка може вплинути на фінансові результати компанії. Take-Two натомість прогнозує рекордні замовлення у 2026 і 2027 фінансових роках.

Гендиректор Take-Two Штраус Зельник підтримав команду розробників у рішенні взяти більше часу, щоб реалізувати своє бачення. За його словами, компанія не йде на компроміси у питанні якості.

Попри відтермінування Take-Two очікує стабільне зростання завдяки іншим запланованим проєктам. Фінансові результати за четвертий квартал і весь 2025 рік оприлюднять 15 травня.

Контекст

Grand Theft Auto VI (GTA VI) – майбутня відеогра в жанрі action-adventure з відкритим світом. Вона є продовженням культової серії Grand Theft Auto, відомої своєю свободою дій, деталізованими світами та захопливими сюжетами. Офіційний анонс гри відбувся у 2023 році.

Дія GTA VI розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті, вигаданого міста, натхненного Маямі. Це перше повернення до Вайс-Сіті з часів Grand Theft Auto: Vice City (2002).

Гра спочатку планувалася для релізу на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

GTA VI розробляється Rockstar North, основною студією, відповідальною за серію. Проєкт вважається одним із найдорожчих в історії відеоігор, з оцінками бюджету в сотні мільйонів доларів.

GTA VI є однією з найочікуваніших ігор в індустрії, адже серія Grand Theft Auto має багатомільйонну аудиторію. Попередня частина, GTA V, продалася в кількості понад 200 млн копій, що робить її однією з найуспішніших ігор в історії.