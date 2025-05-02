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Вихід компʼютерної гри Grand Theft Auto VI перенесли на 2026 рік

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Студія Rockstar Games перенесла реліз компʼютерної гри Grand Theft Auto VI на 26 травня 2026 року. Це на рік пізніше, ніж планувалося спочатку. Про це йдеться у повідомленні компанії. Після цієї новини акції материнської Take-Two Interactive Software, Inc. обвалилися.

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Деталі

  • Розробники пояснили, що їм потрібно більше часу для доопрацювання гри. Вони хочуть, аби GTA VI відповідала очікуванням гравців і була високої якості.
  • В компанії визнали, що новина засмутить фанатів, але просять поставитися з розумінням.
  • Спочатку гру планували випустити на PlayStation 5 та Xbox Series у 2025 році. Чи зміняться ці плани після перенесення – невідомо.
  • На цій новині акції Take-Two Interactive впали на 16%. Рішення про перенесення релізу GTA VI – однієї з найочікуваніших ігор – занепокоїло інвесторів. Вони вважають, що затримка може вплинути на фінансові результати компанії. Take-Two натомість прогнозує рекордні замовлення у 2026 і 2027 фінансових роках.
  • Гендиректор Take-Two Штраус Зельник підтримав команду розробників у рішенні взяти більше часу, щоб реалізувати своє бачення. За його словами, компанія не йде на компроміси у питанні якості.
  • Попри відтермінування Take-Two очікує стабільне зростання завдяки іншим запланованим проєктам. Фінансові результати за четвертий квартал і весь 2025 рік оприлюднять 15 травня.

Контекст

Grand Theft Auto VI (GTA VI) – майбутня відеогра в жанрі action-adventure з відкритим світом. Вона є продовженням культової серії Grand Theft Auto, відомої своєю свободою дій, деталізованими світами та захопливими сюжетами. Офіційний анонс гри відбувся у 2023 році.

Дія GTA VI розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті, вигаданого міста, натхненного Маямі. Це перше повернення до Вайс-Сіті з часів Grand Theft Auto: Vice City (2002).

Гра спочатку планувалася для релізу на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

GTA VI розробляється Rockstar North, основною студією, відповідальною за серію. Проєкт вважається одним із найдорожчих в історії відеоігор, з оцінками бюджету в сотні мільйонів доларів.

GTA VI є однією з найочікуваніших ігор в індустрії, адже серія Grand Theft Auto має багатомільйонну аудиторію. Попередня частина, GTA V, продалася в кількості понад 200 млн копій, що робить її однією з найуспішніших ігор в історії.

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