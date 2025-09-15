Потреби оборони України у 2026 році складуть щонайменше $120 млрд, з яких $60 млрд передбачено коштом державного бюджету, а решта – військова допомога у вигляді зброї та боєприпасів через платформи «Рамштайн», PURL, SAFE, Данську модель тощо. Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа 14 вересня.

Деталі

Витрати українського бюджету на оборону у 2025 році зросли порівняно з попереднім роком. За словами Підласи, війна коштує державному бюджету $172 млн на день, що більше, ніж $140 млн на день рік тому. Ці витрати включають зарплати військових, закупівлю зброї, боєприпасів, а також підтримку поранених, зниклих безвісти та сімей загиблих.

Україна витрачає 31% ВВП на оборону – найвищий показник у світі, покриваючи ці витрати власними доходами та внутрішніми запозиченнями.

Кабінет Міністрів має ухвалити бюджет на 2026 рік і подати його до Верховної Ради, де пріоритетом залишиться забезпечення оборони. Підласа зазначила, що видатки на війну зростають четвертий рік поспіль через повномасштабне вторгнення. Вона також припустила підвищення зарплат вчителів у новому бюджеті, але деталі стануть відомі після ознайомлення з документом.

Підласа наголосила на потребі прямої бюджетної підтримки від партнерів для оборонних видатків, як це робить Велика Британія. Вона підтримала ідею «Репараційного кредиту» від президентки Єврокомісії, що передбачає використання російських активів для фінансування оборони України, щоб зменшити залежність від податків країн-партнерів і скоротити тривалість війни.

Контекст

Україна має підтверджене зовнішнє фінансування на 2026 рік у розмірі $35 млрд із необхідних $45 млрд. Після президентських виборів у США гарантії подальшої фінансової підтримки відсутні: Дональд Трамп наголосив, що допомога Україні не буде безоплатною.

Наразі Україна отримує кошти від США, виділені за програмою ERA за рішенням попередньої адміністрації Джо Байдена, які формуються з заморожених активів РФ. Проте у 2026 році цих коштів буде недостатньо.

За оцінками Міністерства фінансів, дефіцит бюджету України наступного року становитиме €16 млрд, тоді як НБУ оцінює потребу в $12,7 млрд.

«Найімовірніше, додаткове фінансування надійде від європейських партнерів», – заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу 11 вересня. Водночас, за словами анонімного депутата фінансово-економічного блоку Верховної Ради, країни ЄС неохоче розглядають можливість збільшення допомоги.

Питання обсягів підтримки від МВФ також залишається відкритим. Переговори з фондом завершилися 10 вересня, і, за інформацією двох народних депутатів, знайомих із їх перебігом, МВФ пропонував підвищити податки для покриття дефіциту. Українська влада відкинула цю ідею.

Чи вистачить Україні та її союзникам ресурсів, щоб закрити діру в бюджеті? Читайте – у матеріалі Forbes.