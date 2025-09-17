За ініціативою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка визначає пріоритетні потреби України, перші два пакети допомоги включатимуть ракети для систем Patriot і HIMARS. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

Деталі

Він зазначив, що партнери вже виділили Україні понад $2 млрд в межах програми PURL, і очікується, що до жовтня ця сума зросте до $3–3,5 млрд.

«У перших двох пакетах, наскільки я розумію, буде по $500 млн. І що саме в них входитиме? Це точно будуть ракети для Patriot і HIMARS», – уточнив Зеленський.

Контекст

Україна в рамках ініціативи PURL формує перелік критично необхідного озброєння для фронту. Цей механізм покликаний прискорити постачання західної зброї Збройним силам України. Союзники НАТО закуповують американське озброєння або передають власне, якщо воно є в їхніх арсеналах, щоб оперативно підтримати українську армію.

Країни НАТО вже погодили закупівлю зброї на $2 млрд в межах PURL для протидії російським силам. Нідерланди першими виділили €500 млн на пакет допомоги. Данія, Норвегія та Швеція спільно внесли ще $500 млн, а Німеччина оголосила про закупівлю озброєння для України на таку ж суму, ставши третім учасником ініціативи.

Люксембург також планує долучитися до PURL і шукає партнерів для спільних закупівель на $500 млн. Латвія, у свою чергу, має намір виділити €5 млн на ініціативу у 2025 році.

Загалом західні партнери прагнуть забезпечити Україну військовою допомогою на суму $10 млрд через цю схему.