Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция профинансируют общий военный пакет для Украины на $500 млн. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО 13 ноября.

Подробности

Союзники будут финансировать общий пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины, которые будут поставлены из Соединенных Штатов, в рамках инициативы НАТО PURL.

Наши северные и балтийские союзники готовы профинансировать очередной пакет критически важного военного оборудования для Украины. Это оборудование чрезвычайно важно, поскольку Украина вступает в зимние месяцы и поставки через PURL поступают в Украину. Союзники по НАТО будут продолжать поставлять необходимое оборудование и материалы», – заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Контекст

14 июля США и НАТО подписали соглашение Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающее поставки американского оружия Украине за средства европейских стран. В рамках этой инициативы Украина формирует список критически важного вооружения для нужд фронта. Механизм PURL направлен на ускорение доставки западного оружия Вооруженным силам Украины. Страны НАТО закупают американское вооружение или передают собственное, если оно есть в их арсеналах, для оперативной поддержки украинской армии.

В рамках PURL союзники НАТО уже выделили $2 млрд на закупку оружия для борьбы с российскими силами. Нидерланды стали первыми, выделив €500 млн на пакет помощи. Дания, Норвегия и Швеция совместно внесли еще $500 млн, а Германия также присоединилась, выделив аналогичную сумму, став третьим участником программы.

Люксембург планирует присоединиться к PURL и ищет партнеров для совместных закупок на сумму $500 млн. Латвия, в свою очередь, намерена внести €5 млн в 2025 году.

В целом западные партнеры стремятся обеспечить Украину военной помощью на $10 млрд из-за этой инициативы. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что первые два пакета помощи будут включать ракеты для систем Patriot и HIMARS.

Первую партию военной помощи, закупленную у США странами НАТО в рамках программы PURL, Украина получила 18 сентября.