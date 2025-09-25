У разі досягнення режиму припинення вогню президент Володимир Зеленський обіцяє звернутися до парламенту з проханням провести вибори. «Моя ціль – закінчити війну», сказав він в інтерв’ю на «The Axios Show» . Головне із розмови.

Деталі

Про вибори. Зеленський заявив, що не планує залишатися на посаді президента в мирний час. Його головна мета – завершити війну. У разі досягнення режиму припинення вогню він звернеться до парламенту з проханням провести вибори. «Моя ціль – закінчити війну», – зазначив він, додавши, що народ може потребувати «лідера з новим мандатом» для довгострокового миру. На запитання, чи готовий він провести вибори в разі багатостороннього припинення вогню, Зеленський відповів: «Так». Він визнав, що організація виборів буде ускладнена через проблеми безпеки, але вважає це здійсненним.

Удари вглиб Росії. Зеленський наголосив, що Україна не атакуватиме цивільне населення, оскільки «ми не терористи». Проте він зазначив, що центри російської влади, такі як Кремль, є потенційними цілями. «Вони мають знати, де найближче бомбосховище», – сказав він про кремлівських чиновників, додавши, що Україна відповідатиме на кожен російський удар. За його словами, Трамп підтримує удари у відповідь по російській енергетичній інфраструктурі, заводах із виробництва дронів чи ракетних об'єктах.

Нова зброя для тиску на Путіна. Зеленський розповів, що під час зустрічі з Трампом попросив нову систему озброєння, яка, за його словами, може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Назву системи він не розкрив, але зазначив, що Трамп пообіцяв «працювати над цим». Зеленський наголосив, що наявність такої зброї стане додатковим тиском на Росію, навіть якщо Україна не застосує її. Президент зазначив, що Україна вже має дрони, здатні завдавати ударів углиб Росії. Однак нова зброя, про яку він говорив із Трампом, може пришвидшити завершення війни. «Якщо ми матимемо її, це не означає, що ми її використаємо. Але це додатковий тиск на Путіна, щоб він сів і говорив», – пояснив Зеленський.

Контекст

23 вересня на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Зеленський наголосив на потребі в новій архітектурі безпеки через посилення російської агресії, неефективність міжнародних інститутів та загрозу від поширення безпілотників. Він також заявив про рішення України розпочати експорт озброєнь, щоб продемонструвати партнерам сучасні системи, протестовані в бойових умовах. Детальніше про виступ за посиланням.