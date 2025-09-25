Заяви президента США Дональда Трампа про те, що Росія є «паперовим тигром» та про можливість повернення Україною всіх окупованих територій, базуються на нових розвідданих США, які свідчать про економічний занепад і військові невдачі Кремля. Про це пише The New York Post з посиланням на джерела.

Деталі

За словами джерел видання, заява Трампа є стратегічним кроком, спрямованим на те, щоб підштовхнути Росію до переговорів.

«Це не свідчить про жодні зміни в політиці», – підтвердило джерело, близьке до адміністрації. «Це очевидна переговорна тактика, щоб тиснути на Росію».

Контекст

Незважаючи на зусилля адміністрації США та готовність президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, російський лідер Володимир Путін не виявляє інтересу до припинення вогню, продовжуючи атаки на цивільні об’єкти.

З травня по серпень цього року російські війська просунулися в Україні лише на 1910,39 км², зазнавши при цьому 130 160 втрат убитими та пораненими, що є надзвичайно високим показником, повідомили у Інституті вивчення війни (ISW). Економіка Росії також погіршується через скорочення доходів від нафти та виснаження ліквідних активів із Національного фонду добробуту. У серпні цього року доходи від експорту нафти впали до 13,5 млрд доларів порівняно з 14,4 млрд доларів у попередньому місяці, а за перші вісім місяців року обсяг експорту нафти знизився на 16% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Крім того, російське Міністерство фінансів запропонувало підвищити податок на додану вартість (ПДВ) до 22% і знизило прогноз економічного зростання на цей рік до 1% порівняно з 4,3% у 2024 році.

Проблеми в економіці супроводжуються дефіцитом пального, спричиненим українськими дроновими атаками на нафтопереробні заводи. Аналітики зазначають, що це створює додатковий тиск на російське керівництво, яке змушене обирати між фінансуванням війни та підтримкою населення.