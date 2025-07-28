Станом на середину липня до «Клубу білого бізнесу», створеного Податковою для прозорих платників податків, входить 8 882 компанії. Від січня до переліку приєдналися 4 113 компаній, тоді як 3 228 вибули, пише «Опендатабот» .

Деталі

Серед учасників клубу виявлено проблемні випадки: шість компаній перебувають у стані припинення, одна – у процедурі банкрутства, ще одна має податкові борги. Крім того, 37 компаній на початок повномасштабного вторгнення мали російських власників, що спричинило перевірки з боку Мін’юсту.

Найбільшу частку в клубі займають компанії зі сфери торгівлі – 22% (оптова, роздрібна торгівля та ремонт автотранспорту). На другому місці – переробна промисловість (16%), на третьому – сільське, лісове та рибне господарство (14%). Далі йдуть компанії, що працюють у сфері нерухомості (8%) та адміністративного обслуговування (7%).

Географічно лідирує Київ, де зареєстровано 25% компаній клубу. Значна кількість учасників також у Дніпропетровській (9%), Київській (7%), Львівській (7%) та Харківській (5%) областях.

За доходами у 2024 році лідирують «Укргідроенерго» (54,2 млрд грн), «Петрол Партнер» (WOG, 49,1 млрд грн) та Рошен (37,4 млрд грн).

Голова Комітету ВР з фінансів Данило Гетманцев пояснив, що перелік клубу формується на певну дату (остання – 31 травня 2025 року), і компанії, які не відповідають критеріям, виключаються.

Водночас експерт Мирослав Лаба критикує проєкт, вказуючи на некоректність критеріїв доброчесності, таких як рівень зарплат чи податкове навантаження. За його даними, лише 0,63% компаній увійшли до клубу, що не відображає реальної кількості сумлінних платників податків. Він також наголошує на ризиках вибірковості у формуванні переліку.

Контекст

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює адміністрування податків під час воєнного стану та вводить концепцію «Клубу білого бізнесу».

Цей закон створює перелік платників податків, які добровільно дотримуються податкового законодавства та отримують пільги в умовах воєнного стану. До нього можуть увійти юрособи, ФОПи, включно з резидентами «Дія.City», які відповідають критеріям щодо сплати податків і рівня зарплат. Учасники Клубу отримують мораторій на документальні перевірки (за винятком окремих випадків), прискорені камеральні перевірки, відшкодування ПДВ, швидке надання податкових консультацій і персонального комплаєнс-менеджера для дистанційної взаємодії, зокрема через відеозв’язок.

1 листопада 2024 року голова Комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба запустила вебсайт «Територія високого рівня податкової довіри» для публікації списку добросовісних платників податків.