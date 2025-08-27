Соучредитель и экс-генеральный директор украинского аэрокосмического стартапа Promin Aerospace Миша Рудоминский уходит с поста CEO. Об этом он сообщил 27 августа в своем LinkedIn. Рудоминский намерен сосредоточиться на развитии своего другого проекта в сфере defence-tech – компании Himera.

Подробности

«Я оставляю роль CEO Promin Aerospace. Это был ценный опыт, и я буду продолжать поддерживать Александру Гладышевскую и Виталия Емца в их будущих проектах», – отметил Рудоминский.

Новым генеральным директором Promin Aerospace стала Александра Гладышевская, ранее занимавшая должность регионального менеджера в США, а впоследствии – CBDO. «Я рада сообщить, что стала CEO Promin Aerospace», – прокомментировала она свое назначение.

Контекст

Promin Aerospace, основанный в 2021 году Виталием Емцем и Мишей Рудоминским, разрабатывает экономическую одноступенчатую ракету, постепенно сгорающую во время полета. «Наш двигатель работает от старта на земле до выхода на орбиту. Внутри ракеты есть механическая система, газификационная камера, камера сгорания, система управления и другие компоненты», – объяснял Рудоминский в интервью dev.ua. В 2023 году стартап привлек $6,5 млн предварительных заказов.

После ухода от Promin Aerospace Рудоминский сосредоточится на Himera, оборонно-технологическом стартапе, основанном в 2022 году вместе с Алексеем Олейником. Компания специализируется на защищенных тактических рациях для военных. В 2025 году продукцию Himera впервые закупили ВВС США.