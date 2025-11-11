Оборонна промисловість потребуватиме більше чипів, зокрема потужніших, оскільки світові інвестиції в цей сектор зростають. Про це на питання Forbes Ukraine сказав CEO Qualcomm Крістіано Амо під час пресконференції на WebSummit.

Ключові факти

«На жаль, ми спостерігаємо глобальний феномен – значні інвестиції у модернізацію оборонної екосистеми через поточну ситуацію у світі», – сказав Forbes CEO Qualcomm Крістіано Амо.

За його словами, комерційні технології у деяких аспектах випередили оборонні, зокрема у сфері підключення, обчислювальних потужностей та здатності обробляти дані за допомогою штучного інтелекту. «І це справді глобальне явище, яке ми бачимо у США, Європі, Японії та Азії загалом», – додав він.

Амо зазначив, що існує прагнення зробити системи розумнішими, щоб забезпечити автономну навігацію та обробку даних у реальному часі. «Думаю, що оборонна промисловість потребуватиме більше чипів – і значно потужніших», – сказав він.

На уточнення, чи зверталася до Qualcomm українська влада щодо партнерства у виробництві чипів для DefenceTech, він сказав: «Поки що ні».

Контекст

14 січня Кабмін затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року, яку більш ніж рік тому презентувало Мінцифри. Один з її напрямів – створення виробництва чипів, зокрема для DefenceTech сектору.

На столі два варіанти: ліцензувати готову технологію «під ключ» або залучити стратегічного партнера на комерційних засадах. Про це свідчить робочий документ щодо стратегії розвитку напряму напівпровідників від експертної групи при Мінцифри, про який писав Forbes у січні 2025-го.

Qualcomm – один із найбільших у світі виробників мікрочіпів, у тому числі для смартфонів та GPS-навігації. Наприкінці жовтня компанія оголосила про вихід на ринок серверних ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA. Після анонсу акції Qualcomm зросли на 11%. Поточна капіталізація компанії – майже $184 млрд.