Сполучені Штати протягом кількох місяців надають Україні розвіддані для здійснення ударів по російських нафтопереробних заводах і енергетичних об’єктах. Це частина координованої кампанії Вашингтона, спрямованої на послаблення економіки Росії та змушення Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, пише FT з посиланням на кількох західних та українських чиновників.
Деталі
- Американська розвідка допомагає Києву планувати маршрути, висоту та час атак, щоб українські дрони могли обходити російську ППО. За словами кількох українських і американських посадовців, підтримка з боку США посилилася з середини літа й стала ключовою у виконанні операцій, які раніше адміністрація Джо Байдена не схвалювала.
- Йдеться про удари, які значно вплинули на енергетичний сектор Росії: підвищили внутрішні ціни на пальне, змусили Москву скоротити експорт дизелю й почати імпортувати паливо.
- Зміна політики, за даними джерел FT, відбулася після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у липні. Під час розмови Трамп запитав, чи могла б Україна завдати ударів по Москві, якщо отримає далекобійну зброю.
- За словами співрозмовників видання, він висловив підтримку стратегії, яка мала «змусити росіян відчути біль» і підштовхнути Кремль до переговорів. Білий дім пізніше заявив, що президент «лише поставив запитання, а не закликав до подальшого насильства».
- Американські джерела зазначають, що Україна самостійно визначає цілі, а Вашингтон надає розвіддані про їхні вразливі місця. Інші посадовці, обізнані з операціями, кажуть, що США також визначають пріоритети для атак. Один із них назвав українські безпілотники «інструментом Вашингтона для підриву російської економіки».
Контекст
З початку серпня Україна суттєво збільшила кількість дальніх атак на російські НПЗ, трубопроводи та склади пального. За даними дослідницької групи Energy Aspects, з 38 НПЗ у Росії щонайменше 16 зазнали ударів, що призвело до втрати близько 1 млн барелів на добу потужностей переробки.
Минулої суботи СБУ заявила про успішну атаку безпілотників підрозділу «Альфа» на НПЗ «Башнефть-УНПЗ» в Уфі, за 1400 км від України. Це була третя атака на енергетичні об’єкти в Башкортостані за останні два місяць.
Як наголошує СБУ, мета дальніх ударів – «знищення військового потенціалу ворога, включно з економічними можливостями».
Президент Зеленський відмовився коментувати роль американської розвідки, але підтвердив, що Україна «працює з партнерами насамперед для оборони», зокрема, використовуючи системи Patriot, NASAMS і IRIS-T. Він також зазначив, що завдяки технологічним удосконаленням і збільшенню виробництва дронів Україна може одночасно запускати до 300 апаратів.
Згідно з оцінками української сторони, через ці атаки Росія втратила до 20% потужностей з виробництва пального і змушена імпортувати бензин з Білорусі та Китаю.
