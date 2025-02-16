США попросили ЄС підготувати пропозиції про гарантії безпеки для України. Що в анкеті

Деталі

Одне з них звучить так: «Які, якщо такі є, вимоги до підтримки з боку США ваш уряд вважатиме необхідними для своєї участі в цих безпекових угодах? Зокрема, які короткострокові та довгострокові ресурси ви вважаєте необхідними від США?».

У документі ставиться запитання, які європейські або треті країни могли б брати участь у гарантіях безпеки для України, і чи будуть вони готові спрямувати війська на Україну в рамках мирного врегулювання.

«Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирного врегулювання, якою, на вашу думку, має бути необхідна чисельність таких сил на чолі з європейськими країнами? Як і де ці сили були б розгорнуті, і на який термін?», – йдеться в документі.

У ЄС запитують, до яких дій США, союзники і партнери повинні бути готові, якщо Росія нападе на ці сили. «Які додаткові можливості, обладнання та варіанти технічної підтримки ваш уряд готовий надати Україні, щоб поліпшити її переговорну позицію і посилити тиск на Росію?», – звучить питання в анкеті.

Ще США запитують, що уряди були б готові зробити для посилення санкцій проти Росії, включно з більш суворим дотриманням вже існуючих.

Контекст

15 лютого президент Володимир Зеленський в інтервʼю NBC News заявив, що Україні «дуже важко» вижити без військової підтримки США як зараз, коли вона намагається відбити вторгнення Росії, так і в майбутньому після закінчення війни.

Зеленський, зокрема, закликав Європу створити обʼєднані збройні сили. Він наголосив на необхідності збільшити витрати на оборону. Головне з його промови на Мюнхенській безпековій конференції – тут.

Європейські країни не будуть обʼєднувати свої національні армії в єдину структуру для протидії загрозам з боку РФ, заявив голова МЗС Польщі Сікорський, коментуючи пропозицію Зеленського. «Слід бути обережними з цим терміном, оскільки люди розуміють під ним різні речі. Якщо йдеться про обʼєднання національних армій, то цього не відбудеться. Але я підтримую розвиток оборонних можливостей ЄС», – сказав Сікорський, якого цитує Reuters.