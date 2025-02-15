Зеленський у Мюнхені закликав створити обʼєднані збройні сили Європи

Президент Володимир Зеленський закликав Європу створити обʼєднані збройні сили, про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого. Також він наголосив на необхідності збільшити витрати на оборону.

Ключові факти

«Нам потрібна своя армія, армія Європи . Я вірю, що прийшов час для створення збройних сил Європи. Це не важче, ніж протистояти російській агресії», – сказав він.

. Я вірю, що прийшов час для створення збройних сил Європи. Це не важче, ніж протистояти російській агресії», – сказав він. За його словами, для цього потрібні не лише кошти, йдеться і про бюджет, і про людей. Він пояснив, що Європі потрібно зрозуміти, що «треба захищати власні домівки».

«Без армії України європейська армія не зможе зупинити РФ. Така реальність, – наголосив він. – Але обʼєднана армія мала би такий досвід і можливості протистояти РФ. Але також зброя, санкції, політичний тиск, єдність – це те, що можете надати ви. Три роки війни уже створили підгрунття для обʼєднаних збройних європейських сил»

Зеленський заявив, що треба створювати обʼєднані сили, щоб майбутнє Європи залежало тільки від європейців і рішень, прийнятих у Європі.

Саме тому, Україна говорить з ЄС та США про збройні контингенти, які забезпечать мир не лише в України, але і по всій Європі. Йдеться про спільні виробництва зброї, інвестиційні фонди тощо. «Це вже працює у нас. Минулого року завдяки зусиллям України і партнерів вдалося 1,5 млн дронів», – повідомив він. На його думку, інші технлогоії – ППО, важка техніка – мають вироблятися в Європі і там усе для цього є, «треба обʼєднатися і працювати».

Він вказав, що на небезпеку накопичення Росією нових сил . За даними розвідки, цього літа РФ планує відправити до Білорусі війська під приводом навчань. «Але ж саме так вони стягували сили перед повномасштабним вторгненням в Україну», – нагадав Зеленський. Президент додав, що Білорусь межує з трьома країнами НАТО і фактично стала плацдармом для російських військових операцій.

. За даними розвідки, цього літа РФ планує відправити до Білорусі війська під приводом навчань. «Але ж саме так вони стягували сили перед повномасштабним вторгненням в Україну», – нагадав Зеленський. Президент додав, що Білорусь межує з трьома країнами НАТО і фактично стала плацдармом для російських військових операцій. За словами Зеленського, президент РФ Володимир Путін хоче переговорів зі США один на один. «Подивіться, що намагається зробити Путін. Це його гра. Путін хоче переговорів з Америкою один на один — так само, як до війни, коли вони зустрілися в Швейцарії і, здавалося, збиралися переділити світ».

один на один. «Подивіться, що намагається зробити Путін. Це його гра. Путін хоче переговорів з Америкою один на один — так само, як до війни, коли вони зустрілися в Швейцарії і, здавалося, збиралися переділити світ». Президент України припустив, що згодом Путін спробує зробити так, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня «не як поважний лідер, а як реквізит у виставі».

Зеленський назвав Путіна «найвпливовішим членом НАТО», бо його забаганки здатні блокувати рішення альянсу. «Я не зніматиму питання членства України в НАТО з порядку денного. Але зараз найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін – тому що його забаганки здатні блокувати рішення НАТО. І це при тому, що саме українська армія зупинила Росію», – сказав він під час виступу.

Контекст

У Мюнхені з 14 до 16 лютого відбувається конференція з безпеки. У ній, зокрема, беруть участь делегації України та США. Спілкуючись із журналістами 14 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що США і президент Дональд Трамп не готові говорити про членство України в НАТО, бо вважають це ескалацією з росіянами. За його словами, Україні без вступу в НАТО потрібна армія чисельністю 1,5 млн зі зброєю НАТО. Водночас, на думку Зеленського, у США наразі немає готового плану завершення війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час зустрічі з українською делегацією в Мюнхені заявив, що США прагнуть досягти тривалого врегулювання у війні РФ проти України. Діалог між Києвом і Вашингтоном триватиме в найближчі тижні та місяці, зазначив Венс.

Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб покласти край війні, а для того, щоб укласти угоду про припинення вогню, яка б зняла деякі міжнародні санкції з Росії і дозволила б її збройним силам перегрупуватися.