Ціна миру в Україні. Як ЄС та США остаточно перекреслити окупаційні амбіції Росії? Вісім графіків зі звіту Інституту Тоні Блера

Сьогодні Україна отримує недостатню військову допомогу, що лише продовжує конфлікт і дає Росії шанс на ескалацію. Європейські країни НАТО мають економічну перевагу над РФ – їхній ВВП у $23 трлн перевищує російський у 10 разів. Водночас Росія витрачає на війну більше, ніж Україна отримує від усіх союзників разом узятих. Forbes Ukraine переказує головне зі звіту Інституту глобальних змін Тоні Блера , в якому проаналізували, скільки коштує мир в Україні.

Реальна вартість миру в Україні – $40 млрд на рік. Це всього 0,2% ВВП країн ЄС, але ця сума могла б зрівняти військовий баланс та забезпечити перелом у війні на користь України. Відмова від активної допомоги Києву зараз означає набагато більші витрати у майбутньому, включно з ризиком початку нової великої війни в Європі.

ВВП Росії та її союзників значно нижчий, ніж в України та її союзників. Фото Звіт для Інституту Тоні Блера з глобальних змін

ВВП Росії становить лише $2,18 трлн, але її військовий бюджет у 2024 році перевищив $135 млрд, що на $40 млрд більше спільних витрат України та її союзників. На підтримку України у 2025 році було виділено лише $95 млрд, з яких країни ЄС і НАТО покрили меншу частку.

До того ж Росія заручилася підтримкою авторитарних режимів. Іран та Північна Корея виділяють на допомогу Кремлю близько 1% своїх ВВП, що в 10 разів перевищує внесок окремих європейських країн на допомогу Україні. Наприклад, Франція та Італія витрачають лише 0,04% і 0,02% відповідно, що є мінімальним вкладом у безпеку європейського континенту.

Росія витрачає на $40 млрд більше на війну, ніж Україна та її союзники. Фото Звіт для Інституту Тоні Блера з глобальних змін

Допомога ЄС

Європа має ресурси, щоб переламати ситуацію у російсько-українській війні.

Достатньо кількох ключових кроків:

Збільшити військову допомогу. Додаткові $40 млрд на рік зрівняють баланс витрат і дадуть Україні змогу ефективніше вести війну.

Оптимізувати оборонний бюджет. Якщо європейські країни НАТО наростять оборонні витрати до 2% ВВП, це дасть $30 млрд додаткових ресурсів.

Використання заморожених російських активів. На рахунках в Європі заблоковано $215 млрд російських активів. Використання лише їхніх відсотків забезпечить Україні ще $10 млрд щороку.

Інвестувати в українську оборонну промисловість. Україна довела свою ефективність, збільшивши виробництво дронів у 2023-2024 роках.

Росія слабшає: шанс для України

Попри заяви про «невразливість», російська армія стикається з колосальними втратами. Хоча впродовж 2024 року Росія здійснювала наступальні дії на південному сході України, вона зазнала значних втрат. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 3734 танки, що еквівалентно приблизно 1300 одиницям на рік, згідно з даними аналітичного центру Oryx. Загальні втрати російських бронемашин становлять 8000 одиниць, що дорівнює понад 2500 на рік, оцінює Oryx.

До липня 2024 року Росія була змушена замінити 4800 артилерійських стволів, що вказує на річний рівень зношення близько 2000 одиниць, пише The Economist. Росія здатна виготовляти лише 390 танків на рік, що становить менше ніж 30% від її втрат, зафіксованих Oryx.

Росія з початку вторгнення зберігала значну перевагу в артилерійському обстрілі, випускаючи в середньому значно більше снарядів, ніж Україна. На піку бойових дій РФ могла випускати до 40 000 артилерійських снарядів на день, тоді як Україна – приблизно 6500. До 2024 року цей розрив поступово скорочувався завдяки західній військовій допомозі, а також зменшенню боєприпасів у Росії.

Кількість артилерійських снарядів Росії знизилась порівняно з 2022 роком. Фото Звіт для Інституту Тоні Блера з глобальних змін

За останні місяці темпи обстрілів з російського боку знизилися до 10 000 снарядів на день, тоді як українські сили змогли підтримувати рівень 5000–6500 завдяки ефективному використанню боєприпасів та знищенню російських складів. Така тенденція свідчить про поступове виснаження російських ресурсів і можливість України зменшити артилерійську перевагу противника за умови подальшої міжнародної підтримки.

Крім того, російська економіка ослаблена: інфляція досягла 10%, ключова ставка – 20%, а дефіцит робочої сили зріс удвічі за два роки. Все це ускладнює для Кремля подальше ведення війни, особливо якщо Захід наростить допомогу Україні.

Наростити військову допомогу

Один сучасний бойовий танк залежно від моделі коштує близько $10 млн. Це означає, що лише за $5 млрд можна закупити до 500 танків, що перевищує річне виробництво Росії (близько 390 одиниць).

HIMARS оцінюють в $10 млн, а керовані ракети GMLRS коштують приблизно $250 000 за одиницю. Збільшення допомоги на кілька мільярдів у цьому сегменті дозволило б суттєво підсилити мобільну артилерію України. ATACMS – далекобійні ракети для HIMARS – коштують від $1 млн до $2 млн за одиницю. Додаткові $2 млрд могли б забезпечити Україну тисячами таких боєприпасів.

Збільшення військової допомоги – це лише половина розв’язку. Європа повинна змінити підхід до оборонної політики:

Перехід на довгострокове планування. Контракти на понад пʼять років дозволять виробникам нарощувати виробничі потужності та скоротити терміни постачань.

Єдині стандарти та централізовані закупівлі. Фрагментація оборонного виробництва коштує Європі до $100 млрд на рік. Спільні закупівлі дозволять отримати більше за ті ж кошти.

Якщо Європа зараз не підтримає Україну, вартість безпеки у майбутньому буде значно вищою. У звіті наводять приклад витрат на оборонний сектор порівняно з часами Холодної війни. Тоді Велика Британія витрачала 5% ВВП на оборону, а нинішній рівень витрат європейських країн НАТО – лише 2,1%.

У Холодну війну члени НАТО витрачали більші кошти, ніж зараз. Фото Звіт для Інституту Тоні Блера з глобальних змін

Серед європейських членів НАТО існує значна різниця у витратах на військове обладнання, що уповільнює виробництво озброєння та знижує ефективність оборонної промисловості. Деякі країни витрачають на закупівлю техніки менш ніж 20% свого оборонного бюджету, тоді як інші спрямовують понад 30%.

Польща, Угорщина та Албанія найбільше витрачають на обладнання, що уповільнює виробництво озброєння. Фото Звіт для Інституту Тоні Блера з глобальних змін

Якщо Росія переможе, Європа буде змушена витрачати набагато більше. Війна в Кореї змусила США витрачати 14% ВВП на оборону. Аналогічний сценарій для Європи означатиме триразове збільшення військових витрат.

Фінансова підтримка України протягом наступних п’яти років обійдеться значно дешевше, ніж витрати на інші міжнародні кризи. Для порівняння, під час фінансової кризи 2008-2009 років США та Європа виділили понад $1 трлн на порятунок банківської системи. Аналогічно ЄС витратив $840 млрд на подолання наслідків COVID-19, а прийнятий у США Inflation Reduction Act передбачав понад $500 млрд для стимулювання економіки та екологічних ініціатив. П’ятирічна підтримка України на рівні $40 млрд в рік коштуватиме лише $200 млрд.

Суми витрат на наслідки Covid-19 та фінкризи 2008 року були значно вищими від партнерів, ніж зараз для допомоги України. Фото Звіт для Інституту Тоні Блера з глобальних змін

У найгіршому сценарії Європа може бути втягнута в «гарячу» війну. Україна вже продемонструвала, що витрати на оборону можуть сягати 35% ВВП або що економіка може зазнати скорочення на 30% у воєнних умовах. Під час Корейської війни США виділяли приблизно 14% свого ВВП на оборону. Навіть під час війни з тероризмом військові витрати США досягали 5% ВВП для проведення локальних антитерористичних операцій, а лише на війну в Афганістані було витрачено понад $1 трлн.

У 2023 році Україна витрачала значно більше, ніж США у Корейській війні 1953 року. Фото Звіт для Інституту Тоні Блера з глобальних змін

У звіті пропонують створити багатосторонню фінансову установу – «Європейський оборонний банк», членство в якому було б відкритим для країн ЄС, Норвегії, Великої Британії та інших ключових союзників України, таких як Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея та Японія.

Ця установа фінансувала б закупівлю військового обладнання та підтримувала інвестиції у збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості. Це дозволило б швидше реагувати на нові загрози та зміцнити обороноздатність партнерів.

Існує багато інших способів, за допомогою яких європейські члени НАТО можуть знайти додаткові кошти для військової допомоги Україні.

Звідки можна брати кошти для допомоги України. Фото Звіт для Інституту Тоні Блера з глобальних змін

Додаткові $40 млрд на рік на оборону України у звіті для Інституту Тоні Блера називають інвестиціями в безпеку всієї Європи. Збільшення допомоги Україні може прискорити поразку Росії, забезпечивши довготривалий мир.