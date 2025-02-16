«Найвпливовішим членом НАТО, схоже, є Путін». Десять висновків для України з Мюнхенської конференції, яка показала розкол між США та ЄС

Цьогоріч атмосфера напередодні та під час Мюнхенської безпекової конференції була напруженою – переговори про завершення російсько-української війни фактично стартували, а розкол між США та ЄС поглиблюється. Які висновки для України?

У Мюнхені не відбулось зустрічі Україна-РФ-США, про можливість якої говорив президент США Дональд Трамп. Володимир Зеленський та українські урядовці взяли участь у панелях, переговорах на полях конференції та зустрілись з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Конференція почалась з нападок Венса на ЄС та попередження: США гратимуть меншу роль у справах Європи – європейці має взяти більшу відповідальність за свою безпеку та безпеку України. Проте адміністрація Трампа хоче добитись тривалого миру, а не повторення конфлікту за кілька років, пообіцяв Венс.