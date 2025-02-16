Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Світ
Дата

Forbes Digital

«Найвпливовішим членом НАТО, схоже, є Путін». Десять висновків для України з Мюнхенської конференції, яка показала розкол між США та ЄС

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Володимир Зеленський, армія Європи, Мюнхенська безпекова конференція /Getty Images

Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

09:34 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 09:34

Цьогоріч атмосфера напередодні та під час Мюнхенської безпекової конференції була напруженою – переговори про завершення російсько-української війни фактично стартували, а розкол між США та ЄС поглиблюється. Які висновки для України?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

У Мюнхені не відбулось зустрічі Україна-РФ-США, про можливість якої говорив президент США Дональд Трамп. Володимир Зеленський та українські урядовці взяли участь у панелях, переговорах на полях конференції та зустрілись з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Конференція почалась з нападок Венса на ЄС та попередження: США гратимуть меншу роль у справах Європи – європейці має взяти більшу відповідальність за свою безпеку та безпеку України. Проте адміністрація Трампа хоче добитись тривалого миру, а не повторення конфлікту за кілька років, пообіцяв Венс.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні