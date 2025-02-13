Шлях до миру. Дональд Трамп оголосив початок переговорів про завершення війни Росії проти України. LIVE 🔴

Президент США Дональд Трамп 12 лютого зідзвонився з російським лідером Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що домовився з очільником Кремля негайно почати переговори про завершення російсько-української війни. Зеленський після розмови з Трампом сказав, що зараз визначаються спільні зі США кроки, щоб зупинити російську агресію і гарантувати надійний мир. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо переговорів (нове вгорі).
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
🔴 LIVE
13 лютого
- Трамп назвав надзвичайно продуктивними переговори з Путіним та Зеленським, які відбулися 12 лютого. «Чудові переговори з Росією та Україною вчора. Чудова можливість завершити цю жахливу, дуже криваву війну!» – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social 13 лютого.
- Акції українських компанії на Лондонській та Варшавській фондових біржах підскочили на тлі заяв Дональда Трампа про початок переговорів про мир в Україні. Найбільше зростання у Ferrexpo – на 18,06%.
- Китайські офіційні особи в останні тижні через посередників направили команді Трампа пропозицію про проведення саміту між ним і Путіним. США та Європа ставляться до пропозиції Пекіна скептично.
- МЗС Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, ФРН, ЄС та України в спільній заяві наголосили, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах про завершення війни.
12 лютого
- Трамп дав зрозуміти, що незабаром може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії, але попередив, що офіційного рішення з цього питання поки що не ухвалено.
- На запитання журналістів про те, чи буде Зеленський присутній на зустрічі з Путіним, Трамп сказав: «Ймовірно, у нас буде перша зустріч, а потім ми подивимося, що можна зробити з другою зустріччю».
- Відповідаючи на запитання про те, чи президент Зеленський не залишиться осторонь цих переговорів, Трамп відповів, що він так не думає. «Ні, це не так, поки він там є. Але на якомусь етапі також потрібно мати вибори», – додав Трамп.
- Президент Зеленський ввечері 12 лютого провів телефонну розмову з президентом Трампом. За його словами, домовились про подальші контакти та зустрічі. За словами Трампа, ця розмова пройшла «дуже добре».
- Президент Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Путіним і заявив, що домовився почати переговорний процес про завершення війни в Україні.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.