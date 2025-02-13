Шлях до миру. Дональд Трамп оголосив початок переговорів про завершення війни Росії проти України. LIVE 🔴

Президент США Дональд Трамп 12 лютого зідзвонився з російським лідером Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що домовився з очільником Кремля негайно почати переговори про завершення російсько-української війни. Зеленський після розмови з Трампом сказав, що зараз визначаються спільні зі США кроки, щоб зупинити російську агресію і гарантувати надійний мир. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо переговорів (нове вгорі).