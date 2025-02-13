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Шлях до миру. Дональд Трамп оголосив початок переговорів про завершення війни Росії проти України. LIVE 🔴

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1 хв читання

Все про переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Все про переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Президент США Дональд Трамп 12 лютого зідзвонився з російським лідером Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що домовився з очільником Кремля негайно почати переговори про завершення російсько-української війни. Зеленський після розмови з Трампом сказав, що зараз визначаються спільні зі США кроки, щоб зупинити російську агресію і гарантувати надійний мир. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо переговорів (нове вгорі). 

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🔴 LIVE

13 лютого

  • Трамп назвав надзвичайно продуктивними переговори з Путіним та Зеленським, які відбулися 12 лютого. «Чудові переговори з Росією та Україною вчора. Чудова можливість завершити цю жахливу, дуже криваву війну!» – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social 13 лютого.
  • Акції українських компанії на Лондонській та Варшавській фондових біржах підскочили на тлі заяв Дональда Трампа про початок переговорів про мир в Україні. Найбільше зростання у Ferrexpo – на 18,06%.
  • Китайські офіційні особи в останні тижні через посередників направили команді Трампа пропозицію про проведення саміту між ним і Путіним. США та Європа ставляться до пропозиції Пекіна скептично.
  • МЗС Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, ФРН, ЄС та України в спільній заяві наголосили, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах про завершення війни.

12 лютого

  • Трамп дав зрозуміти, що незабаром може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії, але попередив, що офіційного рішення з цього питання поки що не ухвалено.
  • На запитання журналістів про те, чи буде Зеленський присутній на зустрічі з Путіним, Трамп сказав: «Ймовірно, у нас буде перша зустріч, а потім ми подивимося, що можна зробити з другою зустріччю».
  • Відповідаючи на запитання про те, чи президент Зеленський не залишиться осторонь цих переговорів, Трамп відповів, що він так не думає. «Ні, це не так, поки він там є. Але на якомусь етапі також потрібно мати вибори», – додав Трамп.
Шлях до миру. Дональд Трамп оголосив початок переговорів про завершення війни Росії проти України. LIVE 🔴 /Фото 1

Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі. 12 лютого 2025 року. Фото: Getty Images

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