США призначили тимчасового повіреного в Україні

Державний департамент США призначив Джулі Девіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні, йдеться у пресрелізі відомства.

Деталі

У відомстві повідомили, що на новій посаді Девіс «активно сприятиме завершенню війни та припиненню насильства», а також працюватиме над поглибленням двосторонніх зв’язків між Вашингтоном і Києвом. Вона розпочне виконання обов’язків 5 травня.

У Держдепартаменті зазначили, що Девіс вважає за честь тимчасово виконувати цю роль до призначення нового посла США в Україні.

Контекст

Джулі Девіс має 30-річний дипломатичний досвід, зокрема як посол США на Кіпрі (нинішня посада), спеціальний представник у справах Білорусі, заступник помічника Держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступник постійного представника США при НАТО.

10 квітня Держдепартамент повідомив про відставку попередньої посолки США в Україні Брінк. Відомство не коментувало можливий тиск на неї щодо уникнення згадок Росії у контексті ударів по Україні.

11 квітня джерела Financial Times повідомили, що Брінк подає у відставку на тлі зростаючих політичних розбіжностей з адміністрацією президента США Дональда Трампа.