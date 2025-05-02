США призначили тимчасового повіреного в Україні

Державний департамент США призначив Джулі Девіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні, йдеться у пресрелізі відомства.
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Деталі
- У відомстві повідомили, що на новій посаді Девіс «активно сприятиме завершенню війни та припиненню насильства», а також працюватиме над поглибленням двосторонніх зв’язків між Вашингтоном і Києвом. Вона розпочне виконання обов’язків 5 травня.
- У Держдепартаменті зазначили, що Девіс вважає за честь тимчасово виконувати цю роль до призначення нового посла США в Україні.
Контекст
Джулі Девіс має 30-річний дипломатичний досвід, зокрема як посол США на Кіпрі (нинішня посада), спеціальний представник у справах Білорусі, заступник помічника Держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступник постійного представника США при НАТО.
10 квітня Держдепартамент повідомив про відставку попередньої посолки США в Україні Брінк. Відомство не коментувало можливий тиск на неї щодо уникнення згадок Росії у контексті ударів по Україні.
11 квітня джерела Financial Times повідомили, що Брінк подає у відставку на тлі зростаючих політичних розбіжностей з адміністрацією президента США Дональда Трампа.
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