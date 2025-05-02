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США призначили тимчасового повіреного в Україні

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Тимчасовий повірений США в Україні Джулі Девіс /з відкритих джерел

Тимчасовий повірений США в Україні Джулі Девіс Фото з відкритих джерел

Державний департамент США призначив Джулі Девіс тимчасовою повіреною у справах США в Україні, йдеться у пресрелізі відомства.

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Деталі 

  • У відомстві повідомили, що на новій посаді Девіс «активно сприятиме завершенню війни та припиненню насильства», а також працюватиме над поглибленням двосторонніх зв’язків між Вашингтоном і Києвом. Вона розпочне виконання обов’язків 5 травня.
  • У Держдепартаменті зазначили, що Девіс вважає за честь тимчасово виконувати цю роль до призначення нового посла США в Україні.

Контекст 

Джулі Девіс має 30-річний дипломатичний досвід, зокрема як посол США на Кіпрі (нинішня посада), спеціальний представник у справах Білорусі, заступник помічника Держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступник постійного представника США при НАТО.

10 квітня Держдепартамент повідомив про відставку попередньої посолки США в Україні Брінк. Відомство не коментувало можливий тиск на неї щодо уникнення згадок Росії у контексті ударів по Україні. 

11 квітня джерела Financial Times повідомили, що Брінк подає у відставку на тлі зростаючих політичних розбіжностей з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

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