США назначили временного поверенного в Украину

Государственный департамент США назначил Джули Дэвис временным поверенным в делах США в Украине, говорится в пресс-релизе ведомства.
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Подробности
- В ведомстве сообщили, что на новой должности Дэвис будет «активно способствовать завершению войны и прекращению насилия», а также будет работать над углублением двусторонних связей между Вашингтоном и Киевом. Она приступит к исполнению обязанностей 5 мая.
- В Госдепартаменте отметили, что Дэвис считает честью временно исполнять эту роль до назначения нового посла США в Украине.
Контекст
Джули Дэвис имеет 30-летний дипломатический опыт, в частности как посол США на Кипре (нынешняя должность), специальный представитель по делам Беларуси, заместитель помощника Госсекретаря по Западной Европе и ЕС, а также заместитель постоянного представителя США при НАТО.
10 апреля Госдепартамент сообщил об отставке предыдущего посла США в Украине Бриджит Бринк. Ведомство не комментировало возможное давление на нее, чтобы избежать упоминаний России в контексте ударов по Украине.
11 апреля источники Financial Times сообщили, что Бринк подает в отставку на фоне растущих политических разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа.
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