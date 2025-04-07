Держспецзв’язку попередило про кібератаки проти розробників інновацій у військовій сфері

Команда CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, від початку лютого 2025 року фіксує кіберактивність, спрямовану на шпигунство проти українських інституцій, залучених до розвитку інновацій у військовій сфері, повідомляє пресслужба відомства 7 квітня. Атаки здійснюються шляхом розповсюдження електронних листів із Excel-документами.

Ключові факти

За даними Держспецзв’язку, під прицілом кіберзловмисників також перебувають військові формування, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування, зокрема ті, що розташовані поблизу східного кордону України.

Атаки здійснюються шляхом розповсюдження електронних листів із Excel-документами. У назвах файлів і темах листів згадуються актуальні та чутливі питання: розмінування, адміністративні штрафи, виробництво БПЛА, компенсації за зруйноване майно тощо.

Розсилання електронних листів здійснюється з використанням скомпрометованих облікових записів, у тому числі через вебінтерфейс.

Контекст

У 2024 році урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзвʼязку, зафіксувала 4315 кіберінцидентів. Це на 69,8% більше, ніж у 2023-му, коли була зафіксована 2541 атака. Найбільше зловмисники атакували місцеві органи влади, урядові установи, сектор безпеки та оборони, енергетичні компанії, телекомунікаційні компанії та комерційні організації.

У лютому голова Держспецзв’язку Олександр Потій повідомив, що Росія почала залучати приватні хакерські угруповання і сфокусувалася на зборі інформації ОПК.