Американські правоохоронці встановлюють приховані трекери в окремі партії високотехнологічних чипів, щоб виявляти спроби їхнього незаконного постачання до Китаю. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з розслідуваннями.

Деталі

Трекери використовують лише в окремих відправленнях, що перебувають під слідством, і вони допомагають будувати кримінальні справи проти осіб та компаній, які порушують експортні обмеження США, кажуть співрозмовники агентства.

Пристрої можуть бути приховані у пакуванні серверів або навіть всередині обладнання. Технологію застосовують до серверів виробників Dell і Super Micro, які містять чипи Nvidia та AMD. У деяких випадках використовують як великі трекери розміром зі смартфон, так і менші, непомітніші пристрої.

В операціях зазвичай беруть участь Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США, Служба внутрішньої безпеки та ФБР.

Контекст

Використання трекерів має давню історію – вперше подібну технологію задокументували ще у 1985 році під час операції з перехоплення обладнання Hughes Aircraft, яке підлягало експортному контролю.

США з 2022 року обмежують експорт передових ШІ-чипів до Китаю, щоб стримати його військову модернізацію. Китай називає ці дії спробою стримати його розвиток. Раніше Reuters повідомляло, що США виявили організовані схеми контрабанди чипів через Малайзію, Сінгапур та ОАЕ.

15 липня стало відомо, адміністрація Дональда Трампа надала Nvidia дозвіл на продаж ШІ-чипа H20 китайським клієнтам. Це відбулося після кількамісячної заборони та особистої зустрічі гендиректора компанії Дженсена Хуанга з президентом США.

11 серпня WSJ повідомила, що Nvidia та AMD уклали з адміністрацією Трампа угоди, за якими 15% продажів їхніх ШІ-чипів у Китаї отримуватиме уряд США. Це стало умовою для отримання ліцензій на експорт і може принести Вашингтону мільярди доларів.