Деталі

За даними співрозмовників телеканалу, директива, підписана 20 липня, класифікувала всю інформацію, пов’язану з мирними переговорами між Росією та Україною, як «NOFORN» (no foreign dissemination – «не для зарубіжного поширення»). Це означає, що інформація не може передаватися жодній іншій країні чи іноземним громадянам.

Дозволяється ділитися лише тими даними, які вже стали публічними. Директива також обмежила поширення матеріалів щодо мирних переговорів виключно в межах агенцій, які створили або отримали цю розвідувальну інформацію.

Згідно з інформацією CBS News, заборона не поширюється на військову оперативну інформацію, зокрема дані, які США надають українським військовим для підтримки їхніх оборонних операцій, а також на дипломатичну інформацію, зібрану іншими каналами, поза межами розвідувального співтовариства США.

Деякі аналітики попереджають, що директива може підірвати довіру в альянсі Five Eyes, ускладнити обмін розвідданими та послабити спільне бачення глобальних загроз. Обмеження доступу партнерів до ключової інформації, особливо щодо Росії, може зменшити співпрацю, спонукаючи союзників створювати нові канали без участі США, що послабить вплив Вашингтона.

Натомість інші колишні розвідники вважають таку директиву звичною практикою. Вони зазначають, що США та партнери Five Eyes часто обмежують обмін певними даними, коли їхні інтереси розходяться, використовуючи гриф NOFORN. Критика директиви, на їхню думку, може бути пов’язана з політичними упередженнями.

Контекст

Альянс Five Eyes, створений після Другої світової війни, об’єднує розвідувальні служби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Цей союз ґрунтується на тісній співпраці та обміні розвідданими для протидії глобальним загрозам. Цінність Five Eyes полягає в тому, що обмін інформацією дозволяє партнерам краще розуміти плани, наміри та можливості супротивників, пояснив Стівен Кеш, колишній розвідник ЦРУ та Міністерства внутрішньої безпеки США. «Це допомагає координувати наші позиції, щоб досягти найкращих результатів у переговорах або вести війну максимально ефективно», – зазначив Кеш.

У 1946 році Вінстон Черчилль говорив про «особливі відносини» між США та Великою Британією, згадуючи загрозу «залізної завіси», що опустилася над Європою. Саме тоді США та Британія уклали секретну угоду про обмін розвідданими для протидії Радянському Союзу. Пізніше до альянсу приєдналися Канада, Австралія та Нова Зеландія, створивши мережу, відому як Five Eyes.

На початку березня, після словесної перепалки між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом під час їхньої першої зустрічі в Білому домі, США тимчасово призупинили обмін розвідувальними даними з Україною. Це стосувалося не лише інформації, необхідної ЗСУ для здійснення ударів, а й даних, які допомагали попереджати про російські атаки дронами та ракетами на військові й цивільні об’єкти. Через кілька днів Трамп заявив, що США «майже» відновили обмін розвідданими, а згодом його було повністю поновлено.