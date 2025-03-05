США призупинили обмін розвідданими з Україною – директор ЦРУ

США припинили ділитися розвідданими з Україною, повідомляє Financial Times із посиланням на трьох поінформованих чиновників. Це сталося після того, як 3 березня президент Дональд Трамп зупинив військову допомогу Києву через конфлікт із Володимиром Зеленським. Директор ЦРУ Джон Лі Реткліфф «неофіційно підтвердив», що США тимчасово призупинили розвідувальні операції. Про це заявила журналістка Fox News Джекі Гайнріх.

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Зазначається, що це було зроблено з метою «закликати всіх до відповідальності та забезпечити мир у світі».

Припинення обміну розвідданими може суттєво послабити здатність ЗСУ завдавати ударів по російських військах і об’єктах. У середу стало відомо, що США заборонили європейським партнерам, зокрема Великій Британії, передавати Україні розвіддані. Вашингтон попередив, що суворо стежитиме за виконанням заборони через агентства в Києві. Раніше Лондон надавав Україні американські дані з позначкою Rel UKR – «Дозволено для України».

Контекст

28 лютого в Білому домі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом спалахнула суперечка через припинення вогню. Зеленський наголосив на гарантіях безпеки для України, але розмова переросла у суперечку. Зустріч завершилася достроково: Зеленський покинув Білий дім, а Трамп звинуватив його в небажанні миру. Угоду про копалини не підписали. США заявили, що Зеленський має вибачитися, і зупинили військову допомогу Україні.

5 березня Financial Times повідомив, що США продовжують ділитися розвідданими про Росію та Україну з найближчими союзниками, зокрема Великою Британією. Водночас, як зазначила Daily Mail того ж дня, Вашингтон заборонив Лондону передавати Україні розвідінформацію, отриману від США.