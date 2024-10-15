США планують обмежити експорт ШІ-чипів до країн Перської затоки – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість обмеження продажів передових чипів штучного інтелекту (ШІ) від Nvidia та інших американських компаній для конкретних країн. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, ознайомлених із цим питанням. Якщо рішення ухвалять, це може обмежити можливості для розвитку ШІ в таких країнах.

Деталі

Адміністрація Байдена обговорює встановлення ліміту на експортні ліцензії в інтересах нацбезпеки. Йдеться про експорт до країн Перської затоки, які мають зростаючий апетит до центрів обробки даних зі штучним інтелектом і «глибокі кишені для їхнього фінансування».

Обговорення перебувають на ранніх стадіях і досі залишаються без остаточного рішення, хоча, за словами співрозмовників агентства, останнім часом вони стали більш активними.

Контекст

Встановлення лімітів для окремих країн посилить обмеження США, які спочатку були спрямовані на амбіції Китаю в галузі ШІ.

Адміністрація Байдена вже обмежила поставки ШІ-чипів від Nvidia і AMD у понад 40 країн Близького Сходу, Африки та Азії через побоювання, що їхня продукція може бути перенаправлена до Китаю.

Після запровадження обмежень у Китаї виник підпільний ринок чипів. Китайські постачальники раніше заявляли, що вони перехоплюють надлишки запасів, які потрапляють на ринок після того, як Nvidia відправляє великі партії великим американським фірмам або імпортує їх через компанії, зареєстровані в таких місцях, як Індія, Тайвань та Сингапур.

Китай вкладає безпрецедентні кошти у вітчизняну напівпровідникову промисловість. За оцінками SIA, у країні будують щонайменше 23 виробничі обʼєкти із запланованими інвестиціями у понад $100 млрд до 2030 року. До 2030 року Китай матиме більше половини світових потужностей галузі з виробництва напівпровідників старого покоління, зазначають аналітики.

До запровадження обмежень Nvidia контролювала понад 90% китайського ринку чипів штучного інтелекту вартістю $7 млрд.