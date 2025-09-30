Американська Firehawk Aerospace, що спеціалізується на виробництві енергетичних матеріалів і рушійних систем, залучила інвестиції від нового стратегічного партнера Presto Tech Horizons (PTH) у раунді фінансування Серії C, який завершився у вересні. Раунд інвестицій на суму $60 млн очолила компанія 1789 Capital, йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Firehawk першою застосувала 3D-друк для масштабного виробництва палива та твердопаливних ракетних двигунів. Це дозволяє швидше та безпечніше створювати передові енергетичні матеріали.

Замість повільного та небезпечного лиття компанія використовує 3D-друк для створення гранул твердого палива зі складною геометрією, що раніше вважалося неможливим.

Цей процес скорочує час виробництва більш ніж на 99%, роблячи двигуни безпечнішими та адаптованими для використання в оборонних і космічних системах. В компанії переконані, що ця інновація може радикально змінити ланцюг постачання енергетичних матеріалів і забезпечити швидке та надійне виробництво боєприпасів.

Місія Firehawk – дати європейській оборонній промисловості можливість швидко та масово виробляти ці види озброєння, заявив гендиректор компанії Вілл Едвардс.

Цитата

«Конфлікт в Україні доводить, що хоча дрони надають військовим значну перевагу, основою бойової потужності залишаються боєприпаси, такі як ракети та артилерійські снаряди. Ланцюг постачання настільки міцний, наскільки міцна його найслабша ланка, а виробництво палива та енергетичних матеріалів є основним обмеженням у виготовленні ракет, артилерії та інших боєприпасів», – заявив Вілл Едвардс.

Контекст

Firehawk – компанія, що спеціалізується на виробництві енергетичних матеріалів, зокрема ракетних двигунів із використанням 3D-друкованого пального. Цей підхід дозволяє швидше та дешевше виготовляти продукцію, а також організувати виробництво в різних регіонах світу.

Проєктування здійснюється в головному офісі в Далласі, а виробничі потужності розташовані на підприємстві площею 137,6 гектара в Лоутоні, штат Оклахома. Статичні випробування та льотні тести проводяться на двох майданчиках у Західному Техасі, зокрема на полігоні для запусків площею 77,7 квадратних кілометрів.