Стартап Firehawk, що друкує ракетне паливо на 3D принтері, залучив $60 млн інвестицій

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Firehawk є піонером у застосуванні 3D-друку для масштабного виробництва палива та твердопаливних ракетних двигунів /Getty Images

Firehawk є піонером у застосуванні 3D-друку для масштабного виробництва палива та твердопаливних ракетних двигунів

Американська Firehawk Aerospace, що спеціалізується на виробництві енергетичних матеріалів і рушійних систем, залучила інвестиції від нового стратегічного партнера Presto Tech Horizons (PTH) у раунді фінансування Серії C, який завершився у вересні. Раунд інвестицій на суму $60 млн очолила компанія 1789 Capital, йдеться у повідомленні компанії.

  • Firehawk першою застосувала 3D-друк для масштабного виробництва палива та твердопаливних ракетних двигунів. Це дозволяє швидше та безпечніше створювати передові енергетичні матеріали.
  • Замість повільного та небезпечного лиття компанія використовує 3D-друк для створення гранул твердого палива зі складною геометрією, що раніше вважалося неможливим. 
  • Цей процес скорочує час виробництва більш ніж на 99%, роблячи двигуни безпечнішими та адаптованими для використання в оборонних і космічних системах. В компанії переконані, що ця інновація може радикально змінити ланцюг постачання енергетичних матеріалів і забезпечити швидке та надійне виробництво боєприпасів.
  • Місія Firehawk – дати європейській оборонній промисловості можливість швидко та масово виробляти ці види озброєння, заявив гендиректор компанії Вілл Едвардс.

Цитата

«Конфлікт в Україні доводить, що хоча дрони надають військовим значну перевагу, основою бойової потужності залишаються боєприпаси, такі як ракети та артилерійські снаряди. Ланцюг постачання настільки міцний, наскільки міцна його найслабша ланка, а виробництво палива та енергетичних матеріалів є основним обмеженням у виготовленні ракет, артилерії та інших боєприпасів», – заявив Вілл Едвардс. 

Контекст 

Firehawk – компанія, що спеціалізується на виробництві енергетичних матеріалів, зокрема ракетних двигунів із використанням 3D-друкованого пального. Цей підхід дозволяє швидше та дешевше виготовляти продукцію, а також організувати виробництво в різних регіонах світу. 

Проєктування здійснюється в головному офісі в Далласі, а виробничі потужності розташовані на підприємстві площею 137,6 гектара в Лоутоні, штат Оклахома. Статичні випробування та льотні тести проводяться на двох майданчиках у Західному Техасі, зокрема на полігоні для запусків площею 77,7 квадратних кілометрів.

